球迷或将无法在卡塔尔世界杯上看到C罗的身影. November. 16, 2021 07:31. by 金東昱 creating@donga.com. 能否想象没有克里斯蒂亚诺•罗纳尔多（36岁•葡萄牙）参与的世界杯？ 15日，葡萄牙男子足球国家队在葡萄牙里斯本举行的2022年卡塔尔世界杯欧洲区预选赛A组最后一场比赛中，以1比2负于塞尔维亚。到第7场比赛为止，虽然与塞尔维亚的积分同为17分，但在净胜球上领先1球，排在小组首位的葡萄牙因当天的失利，失去了小组第一的位置。雪上加霜的是直接进入世界杯决赛圈的入场券也被塞尔维亚夺走。在欧洲区预选赛上，只有各小组的第一名直接进入世界杯决赛圈。各小组第2名的10支球队和欧洲足球联盟（UEFA）国家联赛排名前两位球队（依次往后顺延）等12支球队将在明年3月的附加赛中争夺剩下的3张门票，竞争可谓空前激烈。 从2006年德国世界杯到2018年俄罗斯世界杯，C罗连续四届参加世界杯。考虑到C罗的年龄，卡塔尔世界杯很有可能成为他的最后一届世界杯。试图连续6次进入世界杯决赛圈的葡萄牙队之前两届世界杯的晋级之路也异常艰难。在俄罗斯世界杯预选赛中，葡萄牙队在与瑞士队的最后一场比赛中以2比0获胜，艰难地获得了直接进入世界杯决赛圈的资格。巴西世界杯预选赛则更富戏剧性。葡萄牙队在与瑞典队的附加赛次回合比赛中，凭借C罗的帽子戏法以3比2反败为胜，才艰难搭上世界末班车。 当天比赛结束后，C罗掩饰不住内心的愤怒。葡萄牙主教练费尔南多•桑切斯试图与C罗握手，但他却张开双臂表示愤怒。此后他很长一段时间内坐在球场上迟迟不愿离开赛场。C罗表示：“为了葡萄牙和全体国民，希望在世界杯上再次展示葡萄牙的存在感。” 塞尔维亚队在1比1战平的下半场第45分钟，凭借替补上场的亚历山大•米特洛维奇戏剧性的反败为胜的决胜球，连续两届晋级世界杯。 B组西班牙队在西班牙塞维利亚与瑞典队进行的最后第8场比赛中以1比0获胜，连续第12次进入世界杯决赛圈。H组的克罗地亚队在克罗地亚斯普利特举行的第10场比赛上，以1比0战胜俄罗斯队，从而反超开赛之前的小组头名俄罗斯队，进入了世界杯决赛圈。J组的德国队在已经提前晋级的情况下客场仍以4比1大胜亚美尼亚队。 截止到当天，已确定世界杯决赛圈的欧洲球队包括塞尔维亚、西班牙、克罗地亚、德国在内，还有法国、比利时、丹麦等7支球队。

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