新冠疫情期间，美国去年杀人案件增加三成. September. 29, 2021 07:19. by 李恩澤 nabi@donga.com. 《华盛顿邮报》27日报道，去年美国的杀人事件增加率达到了开始相关调查的20世纪60年代以来的最高值29.4%。 《华盛顿邮报》当天援引美国联邦调查局的资料报道，去年美国的杀人（包括过失致死）犯罪比2019年增加了上述比例。特别是使用枪支的谋杀案增加了30.9%。在休斯顿，枪支杀人案件从2019年的221件增加到去年的343件，增加了55%。 犯罪学者等专家提出了各种见解，也人分析认为，新冠疫情产生了影响。美国约翰斯霍普金斯大学枪支暴力预防政策中心所长丹尼尔·韦伯斯特表示：“由于新冠疫情，去年警方经历了人力不足的事态。治安人力不足，传染病却扩散，人们最终为了保护自己而拿起了枪。坏事发生的可能性增大了。” 美国内布拉斯加州大学犯罪学副教授贾斯汀·尼克斯分析说：“去年5月在逮捕过程中因警察的膝盖压住脖子导致黑人男性乔治·弗洛伊德死亡，这一事件产生了影响。”随着警察使用公权力是否正当的疑问越来越大，人们为了保护自己而增加了枪支携带，枪支犯罪和杀人事件也随之增加。 《华盛顿邮报》说：“对于杀人事件增加的原因，保守派人士和自由派人士提出了不同的见解。”支持共和党的保守主义者批评说：“这是因为民主党过分限制了警方的权限。”具有自由主义倾向的拜登政府认为，盲目购买和使用枪支是事态的原因。

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