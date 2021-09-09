致2976人死亡的9•11恐袭事件设计者，在法庭上笑着挥手示意. September. 09, 2021 07:48. by 李恩澤 nabi@donga.com. 距离9•11恐怖袭击事件20周年还有4天的7日，在古巴关塔那摩美军基地的正义营(Camp Justice)法庭上，有5名发动恐怖袭击的逊尼派武装团体“(阿富汗)基地组织”所属的恐怖分子出庭。因设计并主导导致2976名平民死亡的此次恐怖袭击，被称为“9•11恐袭事件的总设计师”的前基地组织作战司令官哈立德•谢赫•穆罕默德面带微笑挥手示意等，显得非常从容。 据当天《福克斯新闻》等媒体报道，穆罕默德等5名基地组织成员出庭。他们因涉嫌致2976人死亡、恐怖袭击、劫持飞机等被起诉。 2003年在巴基斯坦被美军逮捕时，穿着肥大的T恤的穆罕默德当天以端庄的形象登场。他将灰色胡须染成橙色，戴着白帽子。他的律师说：“这是长期被拘留后，时隔许久见到其他人而开心地笑了。”当天，嫌疑人对审判长的提问只回答了“是”等。有分析认为，如果被判有罪，很有可能被判处死刑。 此次审判是去年年初因新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情爆发而中断审理之后，时隔18个月后再次进行的。9•11恐怖袭击事件牺牲者的家属也在旁听席上观看了审理。

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