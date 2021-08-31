李在明提出“五大照料国家负责制”；李洛渊提出“忠清道人士担任第一位总理”. August. 31, 2021 07:32. by 李允泰记者 oldsport@donga.com. 共同民主党总统竞选人、京畿道知事李在明提出了以老人、患者、残疾人、儿童、婴幼儿为对象的“五大照料国家责任制”的承诺。前党代表（党首）李洛渊则表示，“如果成为总统，将邀请忠清道人士担任第一位总理”，对最早进行巡回竞选的忠清地区展开了拉票攻略。 李在明30日在首尔市松坡区松坡老人疗养中心召开记者会表示：“照料不再是家人的单方面牺牲，也不是在市场上购买的商品，而应该是社会的共同责任。”他表示，将大幅扩大国家对五大照料的支援。他还说：“这是应对超低出生率、超高龄社会的大韩民国的生存战略和成长战略。”他承诺，将小学内的照料设施使用时间延长到晚7时，并构建以日常生活困难的重症残疾人为对象的24小时支援体系。 面对31日开始的大田、忠南地区权利党员在线投票和9月4日开始的首次巡回竞选，李洛渊似乎在“全力以赴”争取忠南地区的选票。李洛渊30日在忠南道厅召开的记者招待会上表示：“我决心，如果成为总统，将邀请忠清道人士担任第一位总理。”就像文在寅总统根据“将湖南地区出身人士任命为第一位总理”的承诺，任命湖南出身的李洛渊为第一位总理一样，李洛渊表示，如果自己当选，将起用忠清地区出身的总理。对于“这是针对忠清南道知事梁承祚的发言吗”的提问，李洛渊答道：“虽然心里有（人选），但似乎还不是公开的时候。” 其他总统竞选人的动作也在加快。国会议员朴用镇当天访问了济州地区，前法务部长秋美爱也接连与忠清南道天安、牙山及大田地区党员举行座谈会，呼吁支持。因新冠疫情而自我隔离的国会议员金斗官通过网上公约发表会，发表了《忠清圈国家行政首都建设公约》。同样在居家隔离的前总理丁世均也在网上与世宗地区党员举行了座谈会。

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