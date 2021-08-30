现场教会我的东西. August. 30, 2021 07:26. . “那(旅行记)是向着旅行成功目的离开家的主人公经历各种磨难后，得到与原来想要实现的不同的某种东西而回到出发点。”—摘自金英夏《旅行的原因》 我不喜欢到陌生的地方去认识新的人，适应不熟悉的环境。想要过每天一样重复的稳定的生活。但是，我选择的裱糊师这一职业，每次都会被扔进新的环境。长则3个月，短则一两天，再往别的地方移动，不断重复。新的上班路，新的现场风景，新认识的人，新的房子结构和新的壁纸。墙上贴壁纸总是一样，但除此之外一切都变了。虽然可以熟悉停留3个月的现场，但也有很多在出现这种机会之前就要离开的现场。 但是，所有现场都有一个相同的地方。事情结束后，自己就会发生变化。这对于初级裱糊师的我来说，往往是“成长”。虽然裱糊技术有所提高，但也产生了学习和适应新环境的我的独家秘诀。快速记住没有栋号数的现场陌生道路的秘诀、为了不在新人们之间畏缩的只属于自己的行动、毅然应对突发情况的心态等。我认为，并不是为了工作而前往新的地方，而是在新的环境下快速适应，这本身就是工作的一部分。 也无法提前知道什么时候去哪个现场。有时会突然接到第二天去地方出差的通知。不能追究能不能提前告知，也不能改变日程。能做的只是赶紧收拾行李而已。期待这次现场会得到什么。

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