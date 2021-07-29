“她也是人”…美国体操女王“精神崩溃”弃权后，媒体为她鼓励加油. July. 29, 2021 07:41. by 任寶美 bom@donga.com. 对于在20岁就已经成为2016里约奥运会4冠王并跻身体操界传奇行列的西蒙•拜尔斯(24岁•美国)来说，人们在2020东京奥运会上对她期待的是“完美”。但是，在被认为是包揽全冠王开始的27日的女子团体赛中，拜尔斯宣布了谁都没有预料到的“弃权”。她说：“与其盲目地去完成世人的期待，不如保护自己的身心。” 拜尔斯的异常信号是从团体赛跳马比赛开始被感知到的。拜尔斯尝试了只扭转一圈半身体的低难度尤尔琴科技术，甚至落地也不平稳。这已不再是过去那种毫不动摇地成功完成不同层次的技术的面貌。最终，拜尔斯在跳马比赛结束后宣布弃权。美国虽然派出了替代选手，但从2010年开始在奥运会和世锦赛上接连获得金牌的记录终止，金牌被俄罗斯夺走，只获得了银牌。 赛后，拜尔斯在记者会上吐露了自己不得不弃权的精神上的困难。“上午运动时状况还不错，但5个小时之后，情绪开始动摇了。到了赛场后精神崩溃了。最终，我关注自己的精神健康，并做出了弃权的决定。” 冷静地回答着问题的拜尔斯在被问及目前的状态时最终流下了眼泪。她说：“无法再像之前那样相信自己。不知道是不是因为年龄增长的原因，做体操的时候好像更紧张，没有感觉到乐趣。这是奥运会赛场，我原本希望为了我自己…(哭)好像不是为了做我热爱的事情，而是为了让别人高兴。” 将拜尔斯比喻为“超人(superhuman)”的美国媒体们承认，此前的称赞压垮了她的肩膀。CNN报道称，“她是一个若无其事地飞向空中，轻易打破世界纪录的人，但她终究也是人。”《纽约客》也表示：“拜尔斯的弃权也许不是大众期待她展现给世人的面貌。但是选手设定自己极限的样子对下一代选手的影响比任何奖牌都要大，从这一点来看，这是另一项成就。” 像拜尔斯一样的超级明星在奥运会舞台上宣布弃权实属罕见。但是最近堂堂正正地表明“精神负担”的选手正在增加。在拜尔斯宣布弃权几个小时前，作为奥运会圣火最终点燃者，集本国球迷期待于一身的日本网球明星大阪直美(24岁)在女单16强赛中早早被淘汰。在5月法国网球公开赛时宣布抵制媒体采访引发争议后，大阪直美在第2轮弃权，并公开自己从2018年开始在压力下患上了严重的忧郁症。 美国体操协会在第二天28日表示：“拜尔斯决定退出29日举行的个人全能比赛。我们支持她做出的勇敢决定并为她鼓掌。”拜尔斯能否继续参加剩下的东京奥运会，也成了不确定因素。协会决定根据拜尔斯的健康和心理状态决定是否让她参赛。

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