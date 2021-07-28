温暖的理论. July. 28, 2021 07:44. . 因为我们生活的时代黑暗而绝望，所以有些想法更加闪亮。阳明学始祖、明朝时期哲学家王守仁，他的想法就是这样。特别是，他对人类本性的绝对信任达到了耀眼的程度。 王守仁从关于人的故事开始。据说，我们看到溺水的孩子，产生“害怕、忧虑和恻隐之心”，是因为我们和孩子成为一体。指的是与生俱来的感同身受能力。他把自己的想法再向前推进了一些。“当看到鸟儿哀鸣、牲畜濒临死地而瑟瑟发抖时”，我们心中产生一种难以忍受之感，是因为我们与鸟兽一体。有这种可能。因为它们和我们一样，我们也和它们一样，都是动物。 这还不是结束。他说，当看到草或树被砍倒的时候，人们会产生“可怜而想要拯救”的想法，这时我们就会与草或树成为一体。听了他的话，好像我们体内真有那种怜悯之情。他的思维在针对无生物时达到最高潮。当看到瓦片或石头碎了，我们心里会产生一种“惋惜之心”，这时，我们就会和瓦片或石头成为一体。所以说，世界上所有的濒临死亡、被打碎的东西都和我们成为一体了。人不管是谁，真的不管是谁，本来都是如此善良的存在。 还会有比这更温暖、更乐观地看待世界的人吗？西方华丽的欢待理论和他人理论，在文艺复兴时期出现的“我们不仅是人类，也是与动物、鸟、树，甚至是瓦片和石头为一体”的东方理论面前，显得非常简陋和苍白。这似乎是夸张、过度的思维方式，但考虑到以人类为中心生活后遭到破坏的生态系统，这并不是夸张或过度，而是一种处方。文学评论家、全北大学客座教授

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