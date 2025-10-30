“強大的日本”的迴歸，比歷史問題更大的難題



“現在輪到日本展示了。”



對於日本首相高市早苗就任後的韓日關係，韓國政府高級官員表示：“李在明總統不顧日本國內的擔憂，在就任後立即作出了加強韓日夥伴關係的決定。”高市早苗過去曾因“部長堂堂正正地出席‘竹島（日本主張的獨島名稱）日’活動不是很好嗎?”“如果放棄參拜靖國神社，對方就會得寸進尺”等有問題的發言而引發爭議。因此，李在明總統在高市早苗就任首相當天緊急派遣外交安保總指揮、國家安保室長魏聖洛訪問日本，這本身就被認爲是委婉地傳遞“繼續改善韓日關係”的信息。



正如韓國政府所希望的那樣，目前的氣氛似乎還不錯。高市早苗在就任當天強調：“韓國是重要的鄰國。”她還說喜歡韓國紫菜、化妝品和電視劇。定期參拜靖國神社的她還暫停了秋季禮大祭期間的參拜。10月30日在慶州與李在明總統首次見面之前，她釋放積極信號，表示將繼續保持“合作照常推進、在非公開渠道管理控歷史等矛盾問題的“雙軌”基調。



但也有人擔心，相比這些歷史問題，高市早苗正面提出的“強大的日本”的迴歸可能會成爲韓日關係的雷管。她與代替公明黨、積極加強防衛力量的日本維新會組成聯合政府成爲首相，在國會施政演說中10次提到“強勢”，18次提到“安保”。從就任第一天起，她就下令重新修改3年前修改的三大安保文件（國家安全保障戰略、國家防衛戰略、防衛力量整備計劃）。她還表明了考慮引進核動力潛艇的意向。



在韓日、韓美日合作成爲常態的國際環境潮流中，日本成爲“可以發動戰爭”的普通國家化步伐正在加快，這種情況很有可能擾亂韓國的外交戰略。這一動向與更加強勢的特朗普第二屆政府的美國優先主義相契合，獲得了更多正當性。訪韓前，特朗普在日本會見高市早苗時表示，“我知道日本正在大幅增強軍事實力”，並公開了日本採購美國產軍事裝備的事實。



一韓國政府官員預測說：“目前日本意圖擴大其在地區軍事影響力，美國則強調對華牽制和分擔同盟負擔，兩國在這一方向上調頻一致，這種局面可能會導致韓國在韓美日三角格局中的立足之地被進一步壓縮。”這顯然與美國此前一直在韓日曆史矛盾上發揮某種調解作用性質不同。今年，日本向美國提出了將韓半島-臺灣海峽-南中國海合併爲一個戰時作戰區域、以應對中國和朝鮮的“單一戰區”構想。這一構想目前已被“大洋（OCEAN）”一詞所取代，但不能保證它不會成爲過去由安倍晉三首相提出併成爲美國亞洲戰略的“自由開放的印度太平洋構想”的第二季。現在需要思考的是，如何在與周邊國家的關係中處理“強勢日本”迴歸，這已成爲現政府以國家利益爲中心的實用外交面臨的難題。

