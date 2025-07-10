“請期待比偶像音樂更自由的專屬樂隊之聲”

“在偶像團體時期，有團隊所追求的音樂方向。但開始個人活動後，我想找到屬於自己的音樂認同感。”九人男子團體“PENTAGON”的主唱鄭宇碩（27歲）近期以個人歌手身份重新站在了起跑線上。這位曾因修長外貌被粉絲稱為“巨人忙內”的他，如今為了以真誠的個人聲音站上舞臺而奮力拼搏。3日在首爾麻浦區CJ Azit劇院見到鄭宇碩時，他表示：“無論我做什麽，人們都會覺得像第壹次聽到壹樣新鮮，所以我決定‘做自己想做的’。”他個人推出的音樂以搖滾和樂隊之聲為核心，旋律輕快悅耳，歌詞抒情動人。據悉，他從去年年中就開始組建樂隊，共同進行演出和錄音。“樂隊音樂無論心情如何時聽，都能感受到不同的魅力。也能清晰地感受到樂器本身獨特的色彩。偶像時期的音樂有明確的‘起承轉合’，而樂隊音樂則更自由。”鄭宇碩作為偶像曾登上過大舞臺並擁有龐大的粉絲群。但作為個人歌手，目前仍如同“壹張白紙”。當被問及偶像與個人的差異時，他笑道：“首先，負責的部分變多了。”起初，獨自站上舞臺也讓他感到非常不自在。因此他反復練習，將連30分鐘都難以填滿的表演時間延長到了3小時。“我個人標準高，又是完美主義者，所以壓力很大。因為真的很討厭在舞臺上出糗。”2016年出道的PENTAGON，因親手創作出《閃耀吧》等熱門歌曲而作為“自制作偶像”受到喜愛。鄭宇碩也從出道初期就參與作詞作曲，持續創作歌曲。他表示：“在PENTAGON親自創作歌曲、思考說唱歌詞的經驗，對個人活動也有很大幫助。”對於他的“故鄉”PENTAGON明年將迎來出道10周年，他說：“期待能有和成員們壹起度過的時刻。”鄭宇碩近期還入選了CJ文化財團的獨立音樂人扶持項目“Tune Up”第26期。該項目自2010年開始運營，通過公開招募選拔音樂人，在兩年內為其提供兩張專輯的制作費（最高2500萬韓元）及符合成長階段的演出制作等支持。今年評審共有791組報名，鄭宇碩與公園、金承周、Milena、宋素熙、五月五日等6組以131比1的競爭率脫穎而出。鄭宇碩表示：“我認為‘Tune Up’能幫我找到音樂認同感，並給予我用音樂獲得認可的機會。”那麽，對如今開始獨自前行的鄭宇碩來說，作為音樂人懷抱的課題是什麽呢？他的回答是“進化”。實際上，聆聽他今年5月發行的迷妳專輯《Ender To Ander》的主打歌《直線》，其中苦心展現自我成長的段落清晰可見。“現在喜歡我音樂的人，看到的是我的最低點。我的意思是，未來我會更進壹步，請大家拭目以待。”史智媛記者 4g1@donga.com