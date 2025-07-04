“就目前而言，您算不算是世界上最知名的韓國人？”上月27日，公開的《魷魚遊戲》第三季主人公演員李政宰（53歲•照片）對此回應道“或許是吧”，並露出了爽朗的笑容。3日下午在首爾鐘路區某咖啡廳見到的李政宰表示“現在真的結束了”，並流露出壹種既釋然又惋惜的復雜情緒，稱“《魷魚遊戲》之後，是否還有機會再談論它呢？”李政宰從《魷魚遊戲》系列第壹季至最終季，始終飾演主人公“成奇勛”，成為支撐並引領全劇的核心。憑借第壹季，他於2022年在代表美國廣播界最高權威的“艾美獎”上，成為首位獲得最佳男主角獎的亞洲演員。那麽，他所認為貫穿全劇的名場面是什麽呢？李政宰毫不猶豫地談到了第三季的“最終結局”。“說實話，我沒想到會是這樣的結局。但是，我為導演的勇氣感到驚訝。他應該預見到這會是壹個褒貶不壹的結局。而且，這部作品本可以拓展為更多季，從商業角度也必然存在誘惑。然而，看到他純粹為了‘傳達信息’而結束整個系列，我反而能更深切地感受到他對作品的熱愛。”正因如此，僅拍攝這壹場景就花了整整壹天時間。由於是多種情緒交織的情境，李政宰以不同的表情細節演繹並進行了多樣化的拍攝。李政宰打趣道“那個場景也是我最後的拍攝”，“托它的福，我那減重10公斤的減肥計劃也終於可以結束了”。另壹方面，李政宰回憶稱最令他難忘的“角色”是第壹季中的曹尚佑（朴海秀飾）。尚佑是成奇勛從小就被稱為神童的鄰居後輩。原以為他前途光明，卻因投資失敗而債臺高築。李政宰表示：“《魷魚遊戲》終究是關於選擇的故事”，“當思考尚佑為何做出那樣的選擇時，比起背叛感，更多的是壹種惋惜。”李政宰還曾於2022年8月通過電影《狩獵》以導演身份出道。他坦言，導演經歷使他對“韓國文化內容的期待與憂慮都變得更大了”。對於近期常被指出的因“高額演員出演費”導致制作費上漲等問題，李政宰回應道：“不能讓這個問題導致文化內容產業倒退”，“雖然這不是任何單壹個人的問題，但業界應該都感受到了改進的必要性。”“《魷魚遊戲》就像壹扇（讓世界人民）看到韓國文化內容的‘門’。我深切希望，這扇門不會變窄或關閉，我們要把它做得更好。目前韓國電影市場相當萎縮，我期盼剛剛從起點開始奔跑的韓國文化內容，能更持續地被世界所知曉。”金泰彥記者 beborn@donga.com