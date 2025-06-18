七旬的臨時工接近100萬……韓國老人的悲涼現狀



據統計，合同期限不到一年的臨時工中，60歲以上高齡者上個月達到了198.6萬名。這是自1989年開始進行相關統計以來的最大規模。超過法定退休年齡（60歲）的就業者上月首次突破700萬人，其中每10人中就有3人從事低工資的短期工作崗位。如果縮小到70歲以上來看，臨時工在1年內激增近14萬人，接近100萬人。這是《東亞日報》採訪組對統計廳的微型數據進行分析後得出的結果。



老人們即使年過七十，也要忍受惡劣的工作崗位，投身僱傭戰線，這在很大程度上是因爲在社會安全網不足的情況下，連養老準備都沒有做好。雖然65歲以上人口中領取年金的人超過了90%，但他們的月平均年金收入以2023年爲基準爲80萬韓元，還不到一人家庭月最低生活費（134萬韓元）。接近40%的老人貧困率早已成爲經濟合作與發展組織會員國中壓倒性的第一名。也就是說，爲了生計不得不工作的老人不在少數。



在低生育、高齡化導致可生產人口急劇減少的情況下，即使上了年紀也繼續經濟活動具有積極的一面。但是，再就業的高齡層多數作爲臨時工進行低熟練、單純的勞動，從這一點來看，對個人來說是很大的剝奪感，也是社會人力資源的浪費。最重要的是，全體臨時工的五分之一是70歲以上，這一事實體現了被逼爲“勞作貧困階層”的韓國老人的可悲現狀。



青年們找不到工作，只能休息，老人們卻爲了生計不能離開工作崗位，甚至擔心僱傭市場的世代逆轉。據悉，正在工作或求職的60歲以上人羣比率飆升至49.4%，趕超了青年層（49.5%）。爲老人提供穩定的工作崗位不僅是爲了加強老年收入安全網，也是爲了減輕未來一代的撫養費負擔而必要的事情。超越單純的生計支援老人工作崗位政策，迫切需要挖掘能夠發揮他們的經驗和知識、專業性的針對性工作崗位。

