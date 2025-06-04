若就此告別韓國智囊 “黃金機遇”恐將永遠錯失



“那時真應該接受中國學術界的提議。”



首爾壹所名牌私立大學名譽特聘教授的這番感嘆，道盡了當今韓國科技界所面臨的危機。該大學為這位以理工科權威學者著稱的教授退休後能繼續研究，設立了“名譽教授”頭銜。但這只是個虛銜，並無實質性的研究支持。他表示，為自己選擇留在韓國感到後悔。



在科技霸權競爭白熱化的當下，海外正向有才華的年輕科學家和行將退休的權威學者招手，承諾提供高達數十億韓元的研究經費、高額年薪及住房補貼等。不少國內科學家的心正因此動搖。



據《東亞日報》與韓國科學技術翰林院近期進行的聯合問卷調查顯示，在國內200名理工科權威學者中，61.5%的人表示最近5年內收到過海外引進提議。其中42%的人表示已實際接受或正在考慮該提議。支撐國內科技界的粗壯根系正被壹根根拔起，流向海外。即便是未收到提議的學者中，也有超過80%表示若將來收到提議將積極考慮。



海外引進機構正通過提供研究者定制化條件來動搖韓國權威學者們的心。其方式包括向年輕有為的科學家提供破格的年薪和研究經費，向臨近退休的權威學者保障長期的研究環境等。



反觀韓國，政府搖擺不定的研發（R&D）預算、退休後利用制度的缺失以及不必要的行政程序，正將研究者向外推。政權更叠時隨之波動的研發政策令研究者不安，甚至連研究經費合同都不可信的絕望感，正成為流向海外的導火索。對於壹位離開韓國的年輕科學家所言：“在這個比起寫壹篇論文，更需要為爭取經費而費神於項目申請書、成果報告書的國家，如何能潛心研究？”我們同樣需要側耳傾聽。



流向海外的並非單純的“個體”研究者。尤其是權威學者們，他們帶走的是數十年積累的研究能力、經驗訣竅以及整個學術網絡。他們的成果將以引進國家和機構的名義發表在論文上，專利和知識產權也極有可能流入他國。最終，在科技霸權時代，國家的競爭力將被侵蝕。因此，有必要將國內權威學者視為“小型研究所”，即國家的資產。



新政府上臺的此刻，正是科技界的“黃金機遇”。若留不住人才，則再無未來可言。韓國的科技政策如今必須擺脫短期的預算分配或華麗的口號。無論是年輕研究者還是臨近退休的權威學者，都必須讓他們確信“我想在這裏繼續研究”。這才是真正的國家競爭力，也是阻止人才外流最現實、最根本的解決之道。



恰逢美國唐納德•特朗普政府削減科技預算，導致美國本土科學家大量流失的此刻，這對韓國而言可能是絕佳的機會。我們應在不告別國內人才的同時，向具備實力的在美韓國科學家及海外人才拋出橄欖枝，為躍升為科技霸權國家獲取堅實的籌碼。

