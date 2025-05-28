三足鼎立格局進一步固化……今天是單一化最後期限

在距離6月3日總統選舉還有一週之際，共同民主黨候選人李在明、國民力量黨候選人金文洙、改革新黨候選人李俊錫之間的三方對決格局正在鞏固。在保守陣營單一化最後期限28日的前一天，李俊錫斷然表示：“此次選舉中不存在與緊急戒嚴勢力的候選人單一化。”隨着國民力量黨也表示“將在三方對決格局中取得勝利”，有分析認爲，該黨事實上已經放棄單一化。李俊錫27日在首爾市汝矣島國會溝通館前召開緊急記者會，再次確認了拒絕單一化的意向，稱“將戰鬥到底，最終獲勝。將不惜擔任最先跳入反轉冰海的‘第一隻企鵝’。”他抨擊金文洙稱：“成爲國民力量黨候選人後，就莫名其妙地不停嚷嚷着要與我單一化，繼續着對國民的‘煤氣燈操控’。”輿論認爲，隨着李俊錫在單一化最終時限即將到來之際斷然拒絕單一化，實際上已經確定了三方對決的格局。國民力量黨也承認保守陣營單一化已不可能實現，將生死寄託在金文洙支持層的集結上。該黨緊急對策委員長金龍泰當天在首爾市中區會見記者時表示：“如果改革新黨表明沒有單一化的想法，有必要尊重其意願。即使沒有實現單一化，也有金文洙能在三方格局中獲勝的信心。”李俊錫在記者會結束後發表聲明表示：“在三方對決的正式選舉中，國民將實現市民主權革命。”李相憲記者 dapaper@donga.com