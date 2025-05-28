崔泰源會晤日本首相石破茂 共商擴大韓日經濟合作

大韓商工會議所會長兼SK集團會長崔泰源27日在東京首相官邸會見日本首相石破茂，就強化韓日經濟界合作、應對新貿易保護主義等議題展開探討。大韓商工會議所當天表示，崔泰源會長在日本東京首相官邸拜會了石破茂首相。這是石破茂首相去年10月就任後崔會長首次與其舉行會談。崔泰源強調，在美中互征關稅等全球貿易保護主義擴散的背景下，韓日兩國亟需擴大經濟合作並保持緊密協作。他特別請求石破茂首相及日本政府對兩國企業活動提供政策支持，同時邀請首相及知名企業參與今年由大韓商工會議所主辦的“APEC CEO峰會”。崔泰源隨後訪問日本商工會議所，與日本商工會議所會長小林健舉行會談。這是自2022年以來時隔三年再度訪問該機構，雙方就舉辦第14屆韓日商工會議所會長團會議等合作方案進行了討論。此前，崔泰源在8日和22日舉行的經濟五團體總統候選人座談會上，多次強調構建“韓日經濟聯盟”的必要性，主張通過核心產業合作及優秀人才交流，推動建立多層次韓日經濟社會共同體。當天在首爾中區樂天酒店舉行的“第57屆韓日經濟人會議”上，韓日經濟界代表、各界專家及政府人士等270余人參會。本屆會議以“韓日邦交正常化60周年：更廣泛更深化的韓日合作”為主題，將持續至28日。韓日經濟協會會長金潤在開幕辭中指出：“強化韓日經濟合作不是選擇題，而是攸關生存的必答題。兩國企業家將超越政治變數持續深化協作。”日韓經濟協會副會長麻生泰亦表示：“國際局勢越是嚴峻，韓日合作就越能成為突破困局的關鍵力量。”郭道英 now@donga.com