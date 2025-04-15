“和平戒嚴”“翻牆是作秀”……從第一次公審起就一貫歪論的尹錫悅. April. 15, 2025 07:45. . 因涉嫌帶頭発動內亂而被起訴的前總統尹錫悅在第一次公審中全面否認嫌疑，稱其爲“向國民傳達信息的和平戒嚴”。憲法法院在彈劾案審判裁決書中已經定論“不可能存在‘警告性戒嚴’或‘呼籲型戒嚴’”，但他在刑事審判中還是重複了同樣的辯解。尹錫悅表示：“這是幾個小時內、非暴力地立即接受國會要求並予以解除的事件。構成內亂本身就不符合法理。” 對於從去年3月開始謀劃戒嚴的起訴內容，尹錫悅反駁稱，“這是像喜劇一樣的故事”。他說，向國會投入兵力是爲了“維持秩序”，向中央選舉管理委員會派遣軍隊是爲了“審查”系統。恰恰相反，憲法法院的判斷則是，尹錫悅指示出動至國會的軍隊“拉出議員”，動員警察封鎖國會，阻止國會行使權限，威脅選管委的功能。 另外，尹錫悅把國會議長等人翻牆進入國會一事稱爲“作秀”，並表示，“我想反問，人類歷史上是否存在幾個小時的內亂”。其宗旨是，國會和選管委等憲法機關的職能沒有癱瘓，戒嚴也根據國會的要求被解除，因此不屬於內亂罪。但大法院的判例是，如果有暴動行爲，內亂罪就成立，“與是否達成目的無關”。 雖然彈劾案審判中並沒有涉及內亂罪本身，但因爲是對宣佈戒嚴和實施過程中發生的行爲進行司法判斷，所以與刑事審判內容有不少重疊的部分。與大法院一起作爲最高司法機關，憲法法院的判斷理應受到尊重。然而，尹錫悅卻在刑事法庭重複在彈劾案辯論中提出的辯解，這無異於無視憲法法院的裁決，是對司法系統的否定。 尹錫悅還就檢察機關的公訴狀表示，“調查初期害怕的人在調查機關的誘導下陳述的部分在沒有得到驗證的情況下得到了反映。”但是，除了前特戰司令官郭種根，包括首都防衛司令部第一警備團長趙成賢在內，現場軍警幹部們紛紛作證說，他們接到了“把議員拉出來”“切斷國會”的指示。尹錫悅想要隻手遮天到什麼時候，真是令人鬱悶。

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