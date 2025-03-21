尤瓦爾•赫拉利：“AI決定轟炸誰…AI革命可能會成為與以往不同層次的威脅”. March. 21, 2025 08:22. by 李智潤記者 leemail@donga.com. “從石器時代的石刀到印刷機、原子彈，迄今為止的科技革命都是我們手中的工具。但是人工智能（AI）可以自己決定。不知道會轟炸誰，也不知道會發明何種武器。AI革命可能會成為與以往不同層次的威脅。” 世界暢銷書作家、以色列歷史學家尤瓦爾•赫拉利（49歲）自2017年出版著作《未來簡史》後，時隔8年再次來到韓國。去年出版的書《智人之上》在韓國出版之際訪韓的他20日在首爾鐘路區舉行座談會，診斷了AI和人類的未來。 赫拉利說：“為了解決AI這個問題，人類比歷史上任何時候都迫切需要人類的合作。但我們正在迅速喪失對彼此的信任”，“雖然擁有歷史上最精巧的信息技術，但彼此間的對話卻變得更加困難。” 他指出，出現這種現象的原因是“AI算法”。他指出，AI的設計不是為了“追求真相”，而是為了“提高用戶的參與度”，在社交媒體上不僅會擴散虛假信息，還會擴散刺激恐懼和憎惡心的內容。 “與以長期的經驗和裝置為基礎辨別信息真偽的（報紙和電視等）傳統媒體不同，在新媒體世界中，真實已經沈入谷底，世界充斥著廉價、華而不實的虛構。這是阻礙民主主義的嚴重因素。” 赫拉利忠告說，要想阻止AI帶來的更大危險，首先要消除信任悖論。 “當我問引領AI潮流的人‘為什麽走得這麽快’時，得到的答案是‘如果我們慎重地接近，競爭者就會在AI賽跑中獲勝’。首先要建立相互信賴的基礎。我們需要那種以信任為基礎學習的AI，而不是在不信任和矛盾中誕生的AI，這樣才能信任和依靠。” 赫拉利提議說：“現在是每個人思考如何使用AI的時候了。”其宗旨是，就像吃完食物後需要消化時間壹樣，在信息泄露後要有反省的時間。

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