孩子們吐露心理創傷：“以前常去發生殺人事件的視聽教室”. February. 14, 2025 07:45. by 大田=蘇雪熙記者、李采莞記者 facthee@donga.com、chaiwan@donga.com. “視聽教室是我和朋友經常路過的地方，不知道以後能不能去。” 13日在大田西區某小學前見到的在校生小申（9歲）說：“害怕回到學校。”3天前，該校一年級學生金荷娜（8歲）被教師明某（48歲）用兇器刺死。明某的罪行傳開後，在校生之間對二次精神傷害的擔憂越來越大。校內熟悉的空間裏發生了慘劇，令學生們受到巨大沖擊，但教育當局沒有出臺有關他們心理創傷的對策。 在校生小洪（10歲）說：“來學校的話，感覺會很恐怖。也不敢看老師。”雖然現在學校暫時停課，但學生們擔心17日開學以後。行兇教師的犯罪手法等也在學生之間傳播開來。在校生小金（12歲）說：“通過同齡人聊天群，詳細了解了荷娜事件發生的情況。犯人老師的名字也在聊天群裏傳開了。”小張（11歲）說：“通過好朋友之間的聊天群詳細了解了這次事件，受到了很大的沖擊。” 家長們敦促政府制定對策。在校生家長尹某（37歲）表示：“很多朋友因為荷娜事件留下了心理陰影。正在考慮轉學。”另一名家長朴某（39歲）說：“女兒和荷娜認識，心理上的沖擊更大。吐露心理創傷的學生很多，也需要學校當局提供心理治療支援。” 專家們擔心，在校生們有可能終生留下創傷後應激障礙。漢陽大學醫院精神健康醫學科客座教授權俊秀（音）建議道：“和荷娜上同一所學校的小朋友可能會受到更多刺激，創傷後應激障礙會更大、更持久。為了不讓孩子們對此事件感到奇怪，父母要對事件進行明確、客觀的說明，這也有助於消除孩子的心理創傷。” 有人指出，政府應盡快進行支援。在澳大利亞，2021年一所小學的兒童遊樂設施“充氣城堡”被強風吹走，6名小學生從約10米高處墜落身亡。澳大利亞政府在事件發生兩天後緊急編制了80萬澳元（約7.3億韓元）用於支援兒童等精神健康的預算，支援了學生的創傷後應激障礙等治療。

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