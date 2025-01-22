林加德-塞西尼亞-萬德爾松…2025K聯賽“外籍球員隊長”歷屆最多. January. 22, 2025 07:52. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “戴上隊長袖標是壹件特別的事情。能夠擔任球隊隊長，我感到非常開心。” 職業足球K1聯賽（第壹級聯賽）FC首爾隊的外籍球員林加德（33歲）代替去年6月因傷缺陣的奇誠庸（36歲）擔任臨時隊長後，做出了上述表示。在上個賽季即將到來之際加盟首爾隊的他，僅從名氣來看，是效力過K聯賽的歷屆所有外籍球員中名氣最大的。英格蘭國家隊出身的他曾效力於英格蘭足球超級聯賽（EPL）曼徹斯特聯隊等球隊，共參加了182場英超比賽，攻入29粒進球。 上賽季作為臨時隊長完成了17場比賽（7勝5平5負）的林加德充分發揮了“氣氛制造者”的作用。球隊獲勝時他在更衣室歡快地跳舞，輸球時也不忘鼓勵隊友說“不要垂頭喪氣”、“忘掉過去的比賽”。 首爾隊主教練金基東（53歲）15日任命受到隊友尊敬和信賴的林加德為2025賽季球隊隊長。林加德信誓旦旦地表示，“今年球隊（比上賽季）的目標要高，雖然旅程並不容易，但我會盡最大努力。” 林加德放棄休假進行個人訓練的誠實態度和細心照顧後輩們的樣子給人留下了深刻的印象。首爾俱樂部相關人士表示：“看著英超聯賽成長起來的年輕球員們跟著以身作則的林加德更加積極地參加了訓練。”奇誠庸從去年10月的傷病中恢復過來後表示，“看到林加德不留戀（在英超踢球的）過去，為球隊獻身的樣子，再次感受到了他是壹名優秀的球員。” 據說，林加德壹有空就請後輩們吃飯，並告訴他們管理身體的食譜。首爾相關人士表示：“我曾問過林加德‘愛後輩’的理由。林加德說‘在曼聯的時候，前輩們都很照顧我，所以我才能適應。我也想幫助後輩們’。” 去年首爾隊取得了明顯的“林加德效果”。在26場比賽中攻入6球的林加德的活躍表現下，首爾隊進入了K1聯賽總決賽A，並以第4名的成績結束了賽季。首爾隊自2018年開始收費觀眾統計以來，單賽季主場比賽總觀眾人數首次突破50萬人（共50.1091萬人）。 外援作為隊長帶領球隊已經不是什麽特別的事情了。浦項萬德爾松（36歲）和大邱塞西尼亞（36歲•以上巴西）也將在下月15日開幕的K1聯賽上戴上隊長袖標。今年是K1聯賽歷史上首次出現3名外籍球員隊長。 後衛萬德爾松連續兩年擔任浦項隊隊長。在浦項隊效力了5個賽季的萬德爾松在上個賽季積極幫助隊友融入球隊，得到了很高的評價。萬德爾松向奧伯丹（30歲•巴西）傳授韓語的視頻也成為了話題。萬德爾松還為了沒有國際駕照的喬治（26歲•巴西）親自開車，壹起在訓練場上下班。 自我管理十分徹底的萬德爾松上賽季參加了正規聯賽的所有比賽（38場）。浦項制鐵俱樂部相關人士表示：“性格歡快的萬德爾松與韓國球員們也相處得很好。在轉地訓練時，看到韓國球員們要求萬德爾松教他們做肌肉運動等積極溝通的樣子，就覺得隊長選得很好。” 有“大邱之王”之稱的塞西尼亞，自2022、2023年以來第三次擔任球隊隊長。從2016年開始只在大邱效力的“One Clubman”塞西尼亞在K1正規聯賽共出戰226場比賽，攻入88球，是壹名前鋒。塞西尼亞深受大邱球迷的喜愛，甚至說“應該在主場賽場前樹立銅像”。 去年在K1聯賽中僅排在第11位，面臨降級危機的大邱隊，得益於在與忠南牙山隊（第2級聯賽）的兩回合升降級附加賽（PO）比賽中攻入3球的塞西尼亞的出色表現，以6比5的總比分留在了第1級聯賽。大邱俱樂部相關人士表示：“考慮到球隊的象征性存在塞西尼亞的豐富經驗和影響力，再次讓他擔任球隊隊長。”

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