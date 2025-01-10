1月6日暴徒和反彈核示威者……韓美驚險的平行線. January. 10, 2025 08:52. . 有人提出，美國當選總統特朗普的口號“MAGA（Make America Great Again，讓美國再次偉大）”的鼻祖是二戰時期領導意大利的法西斯領導人墨索裏尼。一般來說，美國前總統裏根在1980年大選中首次提出“MAGA”，但更早提出“MAG”的是墨索裏尼。 1927年，墨索裏尼參加了福克斯電影公司（巧合的是，這是目前特朗普“最愛”電視臺福克斯新聞的前身）的新聞節目。那是為了鼓勵當時意大利出身移民美國人士而發表的演講。 “我知道，這裏有很多代表美國的誠實的美國國民和為讓美國變得偉大（Make America Great）而努力的意大利同胞。”在美國《華盛頓郵報》2016年公開的黑白視頻中，墨索裏尼用摻雜著強烈意大利口音的英語鼓勵為建設美國做出貢獻的本國移民。 10多年後，在德國，希特勒給“MAGA”變了調，聲稱“必須創造讓德國再次偉大的新理念”。當然，“MAGA”對墨索裏尼和希特勒來說並不是代表性口號。但從歷史上最具象征性的兩名法西斯分子口中說出的話，以連最親近的親信都指責為“法西斯”的特朗普為首在全世界廣為傳播，給人一種奇妙的既視感。 韓國也不例外。4年前華盛頓不服大選結果的示威者高喊的口號“停止偷竊”和星條旗現在充斥著漢南洞總統官邸前。看到連日來激烈的反對彈核示威，英國《衛報》認為：“韓國社會周邊的這個集團正在吸收美國右派的選舉欺詐主張。”美國《紐約時報》還報道說，示威隊伍是“韓國版的MAGA”。 2021年1月6日引發沖擊國會暴動的美國特朗普支持者和韓國反對彈核的示威者之間存在大大小小的差異。相比1月6日示威者是特朗普的鐵桿粉絲，韓國反對彈核的示威者更接近於支持尹錫悅總統所強調的“從北左派國家倒閉”論勢力，而不是支持尹錫悅個人。 但更值得關註的是兩個集團的共性。雙方都過度依賴社交媒體，信奉選舉欺詐的主張，還經常使用鏟除、處決、死刑等極端詞語。都擁護權威主義領導人和回歸自認為偉大的過去。 很多人認為，等到憲法法院的彈核審判結果出來，現在的矛盾和混亂無論以何種形式都會得到解決。但也不能排除“贊成彈核”時反彈核勢力引起巨大混亂的可能性。因為“韓國版MAGA”可能會發生“韓國版1月6日事件”。2020年美國大選失敗後，特朗普表示，“1月6日會很有意思”，點燃了暴力事件。在目前情況下，尹錫悅必須與特朗普產生決定性區別的就是這一點。

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