李政宰：“像基勛壹樣需要良心和行動的時代”. January. 06, 2025 08:13. by 李浩宰記者 hoho@donga.com. “我認為現在韓國社會是不是需要基勛的‘良心’。他是壹個不逃跑、不回避、行動起來的人物。” 繼《魷魚遊戲》第壹季之後，在第二季中作為主人公基勛出演的演員李政宰（53歲）3日在首爾鐘路區壹家咖啡廳接受采訪時仔細思考後做出了上述表示。這意味著韓國社會需要像基勛壹樣傻乎乎但具有善意的人物。 他說：“從某種角度看，堅守良心是件容易的事情，但在困難的情況下做出這樣的選擇並不容易。因為只要我隱瞞，就可以避免或回避這種情況”，“雖然也有郁悶的地方，但世界上需要像基勛壹樣的人。” 去年12月26日《魷魚遊戲》第二季公開後，首次與國內媒體見面的李政宰當天像第壹季的基勛壹樣，明朗的氛圍歷歷在目。感覺像是暫時放下了在第二季中始終表情沈重的基勛的包袱。 當被問到“對第二季的好壞參半”時，他回答說：“有種被中間打分的感覺，還不如說是萬幸”，“我不想為觀眾們的反應辯解，也不想說服他們作品的意圖。第三季公開後，大家的疑慮會自然而然地消除。” 但是對於第壹季和第二季的演技色調不同的評價，他積極進行了解釋。李政宰說：“以第壹季後半部展現的‘紅頭發’基勛為基礎，發展了第二季的基勛”，“第壹季的遊戲結束後，基勛已經完全變成了與以前完全不同的人。” “到目前為止，我演過很多角色，但我覺得基勛最可憐。即使達到了目的，我也懷疑能否重新回到過去明朗積極的樣子。演戲的時候非常心酸。” 在拍攝第二季時，印象最深刻的記憶是第壹次進入拍攝現場的時候。他說：“穿著綠色運動服抓到的攝影棚的門沒能馬上打開”，“進入攝影棚就像回到第壹季時的地獄壹樣，好像在演戲壹樣，所以很有負擔。”難道是因為這個原因嗎？他說，“握著（攝影棚出入門）把手猶豫了6、7秒鐘。” 1993年出道，進入演藝生涯第32年的老將有沒有話想對觀眾說呢？“請先看第二季。拜托了，哈哈。”

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