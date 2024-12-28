秋信守將擔任SSG球隊老板助理，開啟自己的第二棒球生涯. December. 28, 2024 07:31. by 李憲宰 uni@donga.com. 在本賽季結束最後的選手生涯的“Choo Choo Train”秋信守（42歲•照片）將以球隊老板助理兼培養總負責人的身份開始自己的第2次棒球生涯。 職業棒球SSG俱樂部27日表示：“具有率直型領導能力的秋信守在選手團內信賴度很高，溝通能力也很優秀。與美國職業棒球大聯盟（MLB）球隊之間也有著多種人際關系網。我們認為，可以利用此前積累的資產，為加強球隊戰鬥力做出貢獻”，說明了任命他為球隊老板助理兼培養總負責人的背景。 向球隊老板直接或間接地提出建議並參與球隊運營的球隊老板助理在MLB中並不難看到。曾活躍在MLB的日本選手鈴木壹朗（51歲）退役後也作為西雅圖隊的特別助理進行活動。在韓國職業棒球聯賽中首次擔任該職務的秋信守表示：“感謝球隊讓我肩負重任。能夠再次為韓國職業棒球的發展做出貢獻，感到非常激動”，“不僅是1隊和2隊選手團的橋梁作用，還將積極改進對選手團運營的意見。”秋信守通過與球隊的協商，決定不接受與任職相關的報酬。 秋信守在2005~2020年出戰1652場MLB比賽，取得了總計擊球率0.275（6087次有效擊球、1671支安打）、218記本壘打、782打點、157次盜壘的成績。2021年他加入SSG隊，到今年為止的4年間，在取得擊球率0.263、54記本壘打、205打點、51次盜壘的成績後退役。

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