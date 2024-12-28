尹錫悅指示“即使開槍也要破開國會大門”……這是“警告性戒嚴”嗎？. December. 28, 2024 07:29. . 據檢方調查，在3日宣布緊急戒嚴時，尹錫悅總統親自指示出動到國會的軍隊指揮官們“即使開槍也要破門而入，即使用斧頭砸掉門板也要進去”。尹總統在國會通過解除戒嚴要求案後，還打電話給該司令指示：“即使（戒嚴）已被解除，只要我宣布2號、3號戒嚴令就行，所以要繼續進行。”這是檢察機關27日對前國防部長金龍顯的公訴狀中公布的內容。 公訴狀中具體記錄了尹總統周密地計劃封鎖國會、即使使用暴力也要阻止解除戒嚴的事實。尹總統當天在三清洞安全屋會見警察廳長趙誌浩和首爾警察廳廳長金峰植時，下達了宣布緊急戒嚴時控制國會的指示，警方動員了28個機動隊和168輛警車，禁止出入國會。尹總統還打電話給趙廳長催促：“逮捕所有想要進入國會的議員，他們違反了戒嚴布告。” 議員們聚集到本會議場後，尹總統還命令首都防衛司令李鎮雨“讓4人各抱1人出來”，命令戒嚴司令郭種根“即使打破建築物的玻璃窗，也要進入國會本館”。當天被動員的軍隊和警察共有4749人。尹總統“為了警告巨大在野黨只投入了維持秩序所需的少數兵力”的說法蒼白無力。 當時試圖積極逮捕國會議長禹元植、共同民主黨代表李在明、國民力量黨代表韓東勛的事實也得到了確認。接到金龍顯指示的反諜司令呂寅兄向反諜調查團長下達了“逮捕包括他們在內的14人，移送到首都防衛司令部地下掩體拘禁設施”的指示。檢察機關表示，為此，反諜司令部向警察廳國家調查本部和國防部調查本部分別請求了100名支援人力。 檢方調查結果顯示，金龍顯在國會要求解除戒嚴案即將通過時，對呂寅兄說“先抓捕李在明、禹元植、韓東勛三人”，隨後反諜司令部集中精力於逮捕他們。檢方表示：“已經確認了讓國會無力化後另建緊急立法機構的意圖。”也就是說，實際上是要取消國會。但即便如此，尹總統還在聲稱宣布戒嚴是為了“阻止憲政秩序的崩潰，使國家功能恢復正常”。 另外，前情報司令盧相元、情報司令文相虎1日在“第一次樂天利亞會晤”當時已經知道會宣布戒嚴，並具體制定了掌握中央選舉管理委員會、確保電算資料的計劃。情報司令部事先制定了要逮捕、監禁的選舉管理委員會30多名職員的名單。據說，他們甚至下達了“用繩子綁起來，蒙上面具，把他們移送到首都防衛司令部掩體”的指示。據悉，尹總統從今年3月起多次向金龍顯等人提及“緊急對策”“緊急措施”等，並從11月開始進行了實質性準備。 檢方表示，試圖搞垮國會是內亂罪的核心條件，屬於“紊亂國憲”，損害了首爾汝矣島等地的平靜，具備了“暴動”的條件。盡管如此，尹總統方面表示“這不是內亂而是騷亂”，拒絕了高級公職人員犯罪調查處的傳喚要求。現在不能再容忍辯解了。如果29日也不主動前往公調處，就沒有理由推遲強制調查。

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