被逼到懸崖邊的石油化學產業結構調整…如果受困於政治局勢或將完蛋. December. 24, 2024 08:20. . 政府23日召開產業競爭力強化相關長官會議，出臺了對因中國產低價攻勢而迫在眉睫的石油化學業界的支援政策。為了誘導工廠出售及收購合並（M&A）等事業重組，決定加強金融、稅制支援，並研究將在結構調整過程中遇到困難的地區指定為“產業危機先發制人應對地區”。為了消除流動性，將提供3萬億韓元規模的政策金融資金，並樹立研究開發（R&D）投資路線圖，以重組高附加值事業。 石油化學在韓國出口品種中排名第五，是出口“孝子產業”，但最近因來自中國的供應過剩和全球需求不振，被逼到了懸崖邊上。出口生產量的壹半左右，以通用用品為中心擴大規模的戰略面臨局限性。國內6家主要化學企業今年1~9月的累計營業利潤比去年同期減少了壹半。 問題是今後情況好轉的可能性很小。過去有3~5年的經濟周期，所以“堅持就可以了”，但現在面臨結構性下降期的預測占上風。因為光應付中國的低價攻勢已經很吃力了，加上之前只銷售原油的中東產油國也開始進行石油化學投資，情況惡化了。向石油化學投資100萬億韓元以上的中東國家的目標是像現在的韓國壹樣增加生產，因此供給過剩現象有可能進壹步深化。 為了克服石油化學產業的危機，必須以高附加值事業為中心進行結構調整。此前，日本從2010年開始通過合並、關閉設備、轉換用途等先發制人的事業重組，克服了石油化學產業的危機。僅靠個別企業的努力是不夠的，政府應該發揮領導能力。如果被政治狀況所束縛，錯過改善主力產業體制的黃金時間，就很難期待下次。

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