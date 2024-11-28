路透社：“特朗普方面推進與金正恩直接對話”……有可能交換“親筆信”. November. 28, 2024 07:42. by 華盛頓=常駐記者 文炳基、申鎮宇記者 weappon@donga.com、newjin@donga.com. 據路透社當地時間26日報道，美國當選總統特朗普方面正在與朝鮮國務委員長金正恩討論推進直接對話的方案。不過，對話的目標和詳細日程等還沒有確定，因此有分析認為，相比無核化，對話的焦點可能放在緩和緊張上。 特朗普方面的多名消息人士對路透社表示：“政權交接小組正在討論推進特朗普和金正恩直接對話的方案，希望這種外交努力能降低武裝沖突的危險。”消息人士還說：“我認為，特朗普以已經建立的關系為基礎，采取直接接近的方式，最有可能打破與金正恩的僵局。” 這意味著，特朗普正在討論恢復首腦間溝通的方案，包括重啟在就任前後直接向金正恩發送信息的“親筆信外交”。路透社認為，特朗普在首次在任時（與金正恩委員長）互相侮辱後，通過史無前例的外交努力，交換了被稱為“美麗信件”的親筆信，構築了個人關系。特朗普在7月接受共和黨總統候選人資格的演講中表示，“如果重新執政，將與金正恩好好相處”，多次強調了恢復朝鮮-美國首腦對話的意誌。 路透社報道說，不過，重啟朝美直接對話的目標是恢復“基本接觸”，尚未確定追加的政策目標和日程。另外，就朝鮮與美國之間出現直接對話的可能性，韓國政府高層消息人士27日在與《東亞日報》的通話中表示：“難以想象朝鮮與美國跳過我們坐在談判桌上，也是根本想都不敢想的畫面。”如果特朗普以朝鮮核裁軍、核凍結等為前提，越過尹錫悅政府，與金正恩坐在談判桌前，韓國政府以無核化為應對朝鮮核問題的基調，其立場必然會變得尷尬。因為，韓國卷入入金正恩為特朗普再次執政而宣布南北斷絕關系的“通美封南”戰略中。

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