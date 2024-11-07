現代汽車變速器子公司的無理罷工導致出口停擺. November. 07, 2024 08:30. . 隨著現代汽車集團子公司現代坦迪斯（Transys）工會的罷工長期化，韓國的汽車出口戰線亮起了紅燈。因為核心零部件自動變速器的供貨中斷，現代汽車、起亞的部分生產只好線停止。 現代坦迪斯工會壹直持續著10月8日在忠南瑞山地谷工廠開始的罷工。隨著每天供應1.5萬多臺變速器的生產中斷近壹個月，現代汽車蔚山第壹工廠從本月5日起停止部分生產線，起亞光州工廠的生產也出現了問題。據說，每天的產量減少數千臺。 特別是停產的現代汽車“科納”是1月至9月汽車出口排名第三的人氣車型。以10月10月為基準，汽車出口刷新歷史最高值，發揮著韓國經濟支柱的作用，但遭遇罷工這壹突發變數，不可避免地受到了沖擊。 這次罷工的核心爭論點是效益薪醉。工會要求支付銷售額的2%共2400億韓元的獎金，是去年公司營業利潤的兩倍。壹般來說，企業將去年利潤中的壹部分作為獎金支付，從這壹點來看，這不能不說是過分的要求。再加上公司為了將主力產品從內燃機變速器轉換為電動車變速器，需要巨額投資。 全球排名第二的大眾集團比現代汽車和起亞高出壹個名次，最近因業績惡化、人工費高，關閉了德國的工廠，裁員數萬人。在汽車產業模式發生劇變的時期，只顧眼前利益的罷工只能導致因小失大。

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