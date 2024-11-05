今年前九月平均每天查獲兩起毒品走私案，同比增加24%，達623件. November. 05, 2024 08:44. by 世宗=鄭順九記者 soon9@donga.com. 據調查，今年前9個月被揭發的毒品走私件數平均每天達2件，比壹年前增加了20%以上。在走私過程中被揭發的大麻重量比前壹年有所減少，而冰毒和可卡因卻有所增加。 關稅廳4日表示，今年1~9月邊境階段共查獲毒品623件，重達574公斤。也就是說，平均每天查獲2.3起、2.1公斤毒品。574公斤相當於1900萬人可以同時服藥的規模。與去年同期相比，毒品揭發件數增加了24%，重量增加了16%。毒品揭發件數和重量每年都在增加。特別是毒品檢舉重量是2020年1~9月（134公斤）的4倍多。 關稅廳相關人士表示：“今年毒品揭發件數增加，通過旅行者、國際郵寄的方式攜帶含有毒品成分的醫藥品、大麻制品等10克以下的少量毒品入境，檢舉情況增加”，“檢舉重量增加是因為隨著少量毒品運入件數的增加，毒品組織以流通為目的試圖進行的大量走私也同時增加。”大範圍打擊毒品走私10公斤以上案件達15起、272公斤。與前壹年相比，件數和重量分別劇增了200%和330%。 今年1~9月被揭發的毒品中冰毒最多，達122件，體重338公斤。可卡因（6件•62公斤）、大麻（172件•46公斤）等緊隨其後。按重量計算，冰毒和可卡因分別比壹年前增加了38%和919%，大麻則減少了62%。據分析，由於冰毒在國內有固定需求，而且韓國的市場價格比其他國家高，因此走私企圖不斷。據聯合國毒品犯罪事務所（UNODC）透露，在韓國，1克冰毒的價格為450美元（2022年），比美國（44美元）和泰國（13美元）要貴得多。大麻走私件數雖然增加了，但是隨著超過1公斤的大宗走私案件減少，揭發重量減少了。 從走私途徑來看，快遞貨物最多，達272公斤，其後依次為國際郵遞（145公斤）、旅行者（95公斤）等。

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