“在DDP屋頂上享受首爾的風采吧”. October. 24, 2024 08:17. by 李素貞記者 sojee@donga.com. 在首爾中區東大門設計廣場（DDP）的屋頂上散步的“屋頂之旅（Rooftop Tour）”將從25日開始到下月17日進行試運營。這是首爾市和首爾設計財團為迎接DDP開館10周年而運營的項目。 據首爾市透露，此次屋頂之旅是在30多分鐘內走DDP屋頂部分共280米區間的方式。今年試運營後，明年將實現路線多樣化，以春季（5月）、秋季（9~10月）DDP正式內容收費運營。屋頂之旅遊從周五開始到周日，每天進行兩次，分別是下午1點半和3點半。參與對象為18~70歲的成年人，考慮到安全，每次參與人數限定為10人。 站在屋頂上，首爾市內的風景盡收眼底。首爾設計財團相關人士解釋說：“在這裏可以看到興仁之門和漢陽都城，還有南山塔混合在壹起的城市風景”，“在這裏遊覽首爾的日常空間將成為壹大看點。” 試運營前的23日，首爾市市長吳世勛親自登上DDP屋頂，檢查了現場。吳市長表示：“為了讓首爾市民在這個建築物上感受到美麗的首爾面貌，想給予的願望才得以實現”，“希望大家在今年累計有1億人次訪問的這個地方享受首爾的樂趣。”屋頂之旅是著眼於去年吳市長提出的“即使是DDP屋頂也要讓給市民”的想法。其宗旨是，為了讓更多的市民充分享受DDP，運營常設化旅遊。 試運營期間，參與旅遊的人約有220名。其中120多名將邀請事先發送故事被選定的市民和巴黎奧運會及全國體育大會首爾市選手團、設計師及東大門地區的商人等進行。其余100人按先後順序接受報名。希望參加DDP屋頂之旅的18歲以上70歲以下市民（包括外國人）從24日上午10時開始，在DDP網站（ddp.or.kr ）確認詳細內容後，按照自己希望的日期申請即可。

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