道奇隊與揚基隊時隔43年再次在WS相遇……大谷與澤基“強強碰撞”. October. 22, 2024 08:15. by 姜泓求 windup@donga.com. 代表美國職業棒球大聯盟（MLB）的名門球隊紐約揚基隊和洛杉磯道奇隊時隔43年後將在世界大賽（WS）舞臺上（7戰4勝制）展開對決。代表美國東部地區的揚基隊和西部地區的道奇隊將在最佳舞臺世界大賽上展開歷史上最多的第12次對決。 21日，國家聯盟（NL）所屬的道奇隊在與紐約大都會隊的冠軍系列賽（CS•7戰4勝制）第6場比賽中以10比5獲勝，並以4勝2負的戰績獲得了世界大賽的入場券。美國聯盟（AL）所屬的揚基隊在此前的20日以系列賽4勝1負的戰績戰勝了克利夫蘭隊，率先獲得入場券。這是道奇隊自2020年取得隊史第7個總冠軍後時隔4年再次登上世界大賽舞臺，揚基隊則是自2009年取得隊史第27個冠軍後時隔15年再次登上世界大賽舞臺。揚基隊是世界大賽奪冠次數最多的球隊，道奇隊則是獲得亞軍次數最多的球隊（14次）。 揚基隊與道奇隊之間的世界大賽對決之所以備受關註，是因為兩支球隊是在歷屆世界大賽中交鋒最多的球隊。兩隊從1941年世界大賽開始到1981年為止的40年間共進行了11次對決。道奇隊在1958年搬到洛杉磯之前，壹直把紐約地區的布魯克林當作自己的主場。 在雙方的歷屆11次對決中，揚基隊曾8次戴上了世界大賽冠軍戒指。在最近壹次對決1981年，道奇隊以4勝2負的成績登上了冠軍寶座。但在此後的43年裏，雙方壹直未能展開對決。這是進入21世紀以後兩隊在世界大賽上的第壹次見面。 被選為兩大聯盟最有價值球員（MVP）第0順位的本壘打擊球手揚基隊的阿隆•澤基（照片）和道奇隊的大谷翔平之間的擊球對決也非常有趣。澤基和大谷分別在本賽季擊出58記本壘打和54記本壘打，獲得了各自聯盟本壘打王。兩位選手都將迎來世界大賽首秀。特別是，在本賽季即將到來之際，從洛杉磯天使隊轉會到道奇隊的大谷翔平將在自己的首次秋季棒球之旅中踏上世界大賽的舞臺。大谷翔平21日在CS第6場比賽結束後表示，“世界大賽是我壹生夢想的舞臺。終於站到了這個舞臺上，我的下壹個目標是奪冠。”大谷翔平在進入秋季棒球賽以後，共擊出了3記本壘打，澤基則擊出了2記本壘打。 兩隊的勝負也是兩大聯盟“1號種子”球隊之間的對決。揚基隊在本賽季的勝率為94勝68負（勝率0.580），道奇隊為98勝64負（勝率0.605），在各聯盟中勝率排名第壹。據MLB網站透露，自1969年在兩隊聯盟設立賽區後，勝率排名第壹的球隊在世界大賽上展開對決，這已經是第13次。最近，因新冠病毒疫情，在縮水賽季的2020年，道奇隊和坦帕灣魔鬼魚隊曾展開過較量。世界大賽第1場比賽將於26日在道奇隊的主場開始。 在當天的NLCS上，去年作為韓國代表選手參加世界棒球經典賽（WBC）的韓裔選手湯米•埃德蒙（道奇隊）獲得了該輪系列賽最有價值球員（MVP）獎。在當天的第6場比賽上，作為道奇隊的4號擊球手遊擊手首發出場的埃德蒙在第1局下半局擊出逆轉2打點2壘打，在第3局下半局擊出2分本壘打，取得了5次有效擊球、2支安打、4打點的比賽。埃德蒙在系列賽期間共取得11打點，創下了球隊季後賽單輪系列賽最多打點記錄。埃德蒙小時候移民到美國，今年7月從聖路易斯隊轉會到了道奇隊。

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