“新生代”老人登場……“財產不留給子女，將用於我和老伴”. October. 17, 2024 07:42. by 朴成民記者、朴京民記者 min@donga.com、mean@donga.com. 據調查，最近3年間，老人的平均收入和資產大幅增加。相比把財產留給子女，更願意用於自己和配偶的老人也增多了。有分析認為，隨著“嬰兒潮”（1955年至1963年出生）壹代退休後大舉進入老年層，出現了有壹定的資產和教育水平、具有不同價值觀的“新老年層”。 保健福祉部16日發表的《2023年老年人實態調查》顯示，去年老人家庭的年收入平均為3469萬韓元，比3年前增加442萬韓元（14.6%）；金融資產從3213萬韓元增至4912萬韓元，增加52.9%；房地產資產從2.6183億韓元增至3.1817億韓元，增加21.5%。福祉部相關人士表示：“自2008年開始調查以來，老人收入和資產持續增加。特別是金融及房地產資產增加幅度最近3年最大。” 經濟自立度也有所提高。收入中，子女等給予的個人轉移收入比重從2008年的30.4%驟減到8%，同期勞動及事業收入所占比重從39%增至53.8%。單人家庭比重為32.8%，增加13個百分點，與子女壹起生活的比重為10.3%，減少了9.8個百分點。 新老年層的登場也改變了繼承的價值觀。回答“將財產用於自己和配偶”的占24.2%，比2020年（17.4%）增加6.8個百分點。相反，“多給長子”的比率從13.3%降至6.5%，減少了壹半。福祉部老年人政策局長林乙基（音）分析稱：“嬰兒潮壹代相比財產繼承，更傾向於自己使用，同時不給子女帶來負擔。”

한국어