“黃牛黨”依靠“搶票軟件”，將7萬韓元購買的票以235萬韓元出售. October. 02, 2024 07:45. by 徐智媛記者 wish@donga.com. 警方抓獲了利用又名“宏程序（搶票軟件）”購買歌手林英雄演唱會等人氣演出門票後，加價出售的“黃牛黨”犯罪分子。這是自今年3月修改《演出法》實施以來首次查獲的事例。 首爾警察廳1日表示，以涉嫌違反《演出法》為由逮捕了7名出售黃牛票的違法者。在3月修改《演出法》後，林英雄演唱會的黃牛票價格也飆升到500萬韓元，因此警方展開了調查。據警方透露，被捕的罪犯都是熟悉“搶票軟件”等電腦程序的二三十歲年輕人。經確認，他們的職業是大學生或待業生，為籌集生活費或零用錢犯下罪行。 “搶票軟件”是將經常使用的多個命令語捆綁在壹起，進行自動反復操作的程序。通常，要想預購門票，從登錄預售網站到結算需要經過多個階段，但只要動用搶票指令，就可以瞬間處理。據警方透露，經確認，嫌疑人利用“搶票軟件”在壹兩分鐘內直接登錄預售鏈接，購買了多張門票。 據推測，這些人的犯罪收益在5個月內達1.3億韓元。20多歲的男性A某通過銷售林英雄演唱會門票等15張，獲得了超過1300萬韓元的收益，結果被揭發。該演唱會的門票定價為18.7萬韓元，但A某以超過80萬韓元的價格轉售。原價為14.3萬韓元的歌手羅勛兒的演唱會門票以50萬韓元成交。演員邊佑錫的粉絲見面會門票從定價7.7萬韓元漲到235萬韓元。 隨著利用搶票軟件購買演出門票高價轉賣的事例增加，文化體育觀光部從3月22日起實施禁止這種行為的《演出法》部分修改法律。修改後的《演出法》禁止利用搶票軟件購買演出門票等之後收取額外費用進行再銷售的行為，如果違反該規定，將被處以1年以下有期徒刑或1000萬韓元以下的罰款。 警方相關人士表示：“除《演出法》之外，還將根據犯罪手法，積極討論刑法上妨礙業務及違反《信息通信網法》的嫌疑。”仁荷大學消費者學系教授李恩熙（音）表示：“隨著搶票軟件等買賣‘黃牛票’的手法日益進化，為了擴大處罰對象，有必要研究修改法律等，為根除‘黃牛票’采取積極行動。”

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