“平均85歲”的老奶奶說唱歌手們將在光化門展示自作曲. October. 02, 2024 07:43. by 漆谷=明敏俊記者 mmj86@donga.com. 以八旬高齡學習韓文並演唱親自創作歌詞的的慶北漆谷的老奶奶說唱組合“順尼和七公主”將和B-boy組合壹起登上首爾光化門舞臺。 漆谷郡1日表示，順尼和七公主將於4日在光化門廣場舉行的韓文周開幕式上演出。在由文化體育觀光部主辦的韓文周開幕式上，包括創制韓文在內，將以混同、意誌、希望為主題展開多種演出。以希望為主題進行演出的順尼和七公主計劃展示以說唱形式改編奶奶們親自寫的7首詩的自作曲。 老奶奶們用說唱表達了在過去的人生中感受到的孤獨、思念和痛苦。實際上，她們展現出與嘻哈歌手們吐出的押韻（配合角韻或音節數發揮節奏感）相比也毫不遜色的說唱實力，每次登上舞臺時都讓人驚訝。代表曲目是講述因貧窮和身為女性而不能上學的痛苦的《讓人發瘋》。包含將6•25戰爭時期的槍聲誤認成是鞭炮聲的《哢嚓哢嚓》和表達與朝鮮軍見面感想的《赤色分子》等也將在開幕式上亮相。她們還計劃與法國街舞大賽冠軍、參與2018年平昌冬奧會閉幕式演出的MB-Crew舉行聯合演出 順尼和七公主是去年8月生活在漆谷郡枝川面的奶奶們聚在壹起組成的8人組合。年近八旬的她們懂韓文後，還制作了電腦用字體，壹時成為話題。組合的名字包含了隊長朴點順奶奶（86歲）名字最後壹個字“順”的變形“順尼”和其他7名成員壹起參與的意思。平均年齡為85歲，年齡最大的成員是93歲的鄭鬥伊奶奶，最小的成員是76歲的張玉琴奶奶。

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