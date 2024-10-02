展示“玄武-5”“B-1B”，創建戰略司令部……然而，應對“同盟不確定性”了嗎？. October. 02, 2024 07:42. . 在昨天的國軍日，韓國舉行了5300多名兵力和340多臺裝備參加的閱兵及分列式、街頭行進等豐富多彩的紀念活動。韓國軍隊的“怪物導彈”“玄武-5”首次亮相，美國空軍戰略轟炸機“死亡天鵝”“B-1B”也在天空飛行。尹錫悅總統警告說：“如果朝鮮企圖使用核武器，那麽當天就是朝鮮政權終結的日子。”尹總統特別就當天正式成立的戰略司令部強調：“將成為從朝鮮的核和大規模殺傷性武器中守護國家和國民的核心部隊。” 今年被指定為臨時公休日，連續兩年進行街頭行進，昨天的國軍日成為國民親自確認韓國軍威容，在這種信任和支持下提振軍隊將士士氣的軍民紐帶日。同時還展示了韓國軍隊的強大戰鬥力，特別是彈頭重量達8噸的大量懲戒報復核心武器“玄武-5”導彈，從關島基地飛來的美國戰略資產“B-1B”也登場，向朝鮮發出了警告。再加上，既是對抗朝鮮核武器和大規模殺傷性武器的控制塔，又是負責韓美延伸威懾的戰略司令部的成立，意義更加重大。 朝鮮也表現出敏感的反應。朝鮮國防部在昨天的談話中，就出動“B-1B”警告要采取“徹底相應的行動”，並威脅稱“應該出現給美國本土安全帶來重大擔憂的新方式”。這被解讀為，朝鮮將以正常角度向太平洋發射洲際導彈，預告對美國進行直接的大型挑釁。壹個月後即將舉行的美國總統選舉在即，韓美當局此前壹直對朝鮮進行“10月突然挑釁”的可能性保持高度警惕，因此必須做好更加周密的應對準備。 進而，對於美國總統選舉之後的不確定性，更需要特別的應對。無論誰在11月5日的選舉中當選，變化都將不可避免。副總統哈裏斯的韓半島政策實際上是壹紙空文，而如果特朗普前總統當選，現有的對朝遏制政策也將發生巨大動搖。尹總統昨天也表示，“依靠敵人善意的假和平只不過是海市蜃樓”，但依賴同盟的安保也是危險的。這就是應該通過自強來擴充壓倒性國防力量的原因。

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