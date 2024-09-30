林泰京奪得現代五項U19世錦賽男子個人冠軍. September. 30, 2024 08:35. by 姜泓求 windup@donga.com. 韓國現代五項希望之星林泰京（17歲•京畿體育高中•照片•音譯下同）在國際現代五項聯盟（UIPM）19歲以下（U-19）世界錦標賽上獲得了男子個人賽金牌。28日（當地時間），林泰京在立陶宛德魯斯基寧凱舉行的決賽中，取得1521分的總分，以6分優勢領先意大利選手丹尼斯•阿加布裏洛艾（1515分），占據了領獎臺最高處位置。 林泰京憑借當天的奪冠，成為現代五項中馬術被障礙賽取代後，首次在世界大賽個人賽上獲得金牌的韓國選手。就馬術而言，由於對隨機分配馬匹的過程反復出現公正性爭議，自上月巴黎奧運會後，馬術就被排除在現代五項項目之外。在年齡別比賽中，去年馬術已經被障礙賽所代替。 林泰京當天擊劍排名第7位、障礙賽排名第22位、遊泳排名第13位，似乎離獎牌越來越遠，但在第5個出發的最後壹項跑射聯項（跑步+射擊）中成功翻盤。林泰京發表感想說：“在相對較弱的擊劍比賽中，多虧了教練們的指導，才得以維持上遊水平。可能是因為在跑射聯項射擊很好地命中靶心，所以才取得了好成績。”林泰京在國家排名前3名角逐的團體賽中，與隊友許敏俊（個人賽第9位）、金敏載（第14位）壹起獲得了銀牌。

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