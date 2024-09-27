連續4年稅收誤差+連續2年稅收缺口……家庭賬簿也不會這樣記賬. September. 27, 2024 08:07. . 企劃財政部昨天宣布，今年的國稅收入將比當初政府的預測值少30萬億韓元左右。認為今年的稅收會超過367萬億韓元而制定了預算，但重新推算後發現，稅收只有337萬億韓元，缺口高達29.6萬億韓元。這是繼去年之後，連續兩年正式宣布出現大規模“稅收缺口”。政府的稅收預測再次出現數十萬億韓元規模的偏差，很多人批評說，國家財政是估摸著來的。 今年的稅收缺口，很大程度上是因為受經濟停滯和半導體行業放緩的影響，法人稅難以征收，再加上房地產交易低迷，轉讓所得稅等資產稅收減少。光是法人稅就比當初預算少征收高達14.5萬億韓元，占全體稅收缺口的壹半。但企業業績不振或資產市場萎縮等是預料之中的事情，因此難以避開“政府堅持玫瑰色的經濟展望、稅收推算的基本——景氣預測失敗”的批評。 連續2年稅收出現缺口，政府也只是重復“沒有追補預算”的方針，沒有提出填補稅收缺口的財源籌措方案。就像去年挪用為穩定匯率而積累的外匯平衡基金壹樣，最終只能使用拆東墻補西墻或減少計劃支出的“不執行預算”這壹招。政府不僅沒有應對經濟停滯，連計劃的預算執行也未能正常進行，令人擔心會進壹步助長內需不振。 更大的問題是，大規模稅收推算失敗幾乎每年都在發生。企劃財政部的稅收預測自2021年以後連續4年出現了數十萬億韓元的誤差，與實際稅收不符。今年的稅收誤差率將超過8%，考慮到2000年以後平均誤差率在4%左右，實際上屬於稅收預測失敗。普通家庭也會仔細分析預測收入，制定支出計劃，國家財政是否還能可以交給反復提出荒唐稅收展望的企劃財政部。 只要預算的基本——稅收推算不靠譜，就不可能有條不紊地運營國家賬簿。如果因大規模稅收缺口，財政不能投入到位，就會再次陷入稅收減少的惡性循環。為了提高稅收預測的準確性，應該盡快修改整個制度。同時，為了不讓稅收缺口更加嚴重，有必要在減稅驅動上保持均衡。

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