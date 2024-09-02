急診室危機全面爆發……夜間-周末急診室關閉潮擴散. September. 02, 2024 07:55. by 趙維拉記者、忠州=張基宇記者 jyr0101@donga.com. 1日下午3點。忠北忠州市建國大學忠州醫院急診室燈火熄滅，壹片寂靜。處於生死關頭的患者和監護人、救護車出入的入口也空空如也。玻璃門上貼著的“365天24小時專科醫生常駐”字句旁邊貼著“急診室臨時關閉”的新提示語。當天在醫院見到的壹位住院患者說：“住在忠州的熟人最近輾轉於5個急診室，因沒有地方接收而死亡。擔心這樣的事情還會繼續發生。” 隨著醫療空白的長期化，中斷運營的大型醫院急診室正在增加。到上個月為止，順天鄉大學天安醫院、忠北大學醫院等只是暫時關閉壹兩天急診室或減少部分診療的水平，但從本月開始出現了無限期中斷周末或夜間診療的醫院。 建國大學忠州醫院決定從1日開始運營急診室，運營時間為平日上午9點到晚上9點。急診室平日夜間和周末關門，中秋連休時也不運營急診室。醫院方面表示：“在急診醫學科工作的7名專科醫生全部表明了辭職意向，其中5人實際上離開了醫院，這是不可避免的措施。” 15名急診醫學科專科醫生中有8人離開醫院的世宗忠南大學醫院也從1日開始中斷了夜間急診室的運營。5名急診醫學科專科醫生中有2人暫時停職的江原大學醫院將從2日開始中斷夜間成人診療。

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