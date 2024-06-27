演員姜棟元和劉臺午受邀成為AMPAS新會員. June. 27, 2024 08:22. by 柳原模 onemore@donga.com. 演員姜棟元受邀成為主管奧斯卡金像獎頒獎典禮的美國電影藝術與科學學院（AMPAS）的新會員。 25日（當地時間），AMPAS公開了今年487名新會員邀請名單。出演電影《掮客》（2022年）、《半島》（2020年）等的姜棟元在演員部門榜上有名。 出演電影《過往人生Past Lives》（2023年）的演員劉臺午也榜上有名。與劉臺午壹起擔任主演的韓裔演員格蕾塔•李也被邀請成為會員。擔任該片導演的韓裔加拿大導演席琳•宋在導演和編劇部門受邀等，《過往人生》的主要演員和導演都包括在邀請名單中。《過往人生》雖然在今年的奧斯卡頒獎典禮上未能獲獎，但曾入圍最佳作品獎和最佳劇本獎提名名單。 電影《分手的決心》（2022年）的音樂導演趙英旭在音樂部門接到了新會員提議。如果他們接受AMPAS的邀請，就可以成為正式會員，行使奧斯卡獎投票權。 韓國電影人從2015年開始成為奧斯卡會員。以演員宋康昊、崔岷植和奉俊昊、林權澤導演為開端，朴贊郁、李滄東、洪尚秀、林順禮導演、演員李秉憲、裴鬥娜、河正宇、金瑉喜、趙震雄等獲得了會員資格。2020年電影《寄生蟲》參演人員崔宇植、張慧珍、曹汝貞、李征垠、朴素丹同時受邀，2021年演員尹汝貞，去年演員朴海日受邀。

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