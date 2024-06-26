開放的賽場，男女同數運動員出戰……巴黎奧運會是“完全開放的大會”. June. 26, 2024 08:04. by 李憲宰 uni@donga.com. 將於7月26日（當地時間）開幕的巴黎奧運會的口號是“完全開放的大會（Games wide open•奧運更開放）”。巴黎奧組委表示：“作為像大賽口號壹樣開闊的開放體育場，將歡迎來自全世界的所有人。” 從開幕式開始就非常破格。這是近代奧運會128年歷史上首次在郊外舉行開幕式，而非露天體育場。屆時來自206個國家奧林匹克委員會（NOC）的10500名運動員將分乘116艘船，沿著塞納河進行6公裏的“水上行進”。8月11日的閉幕式也將在能壹覽埃菲爾鐵塔的特羅卡德羅廣場舉行。 巴黎的多個地標性建築將變成競技場。俯瞰埃菲爾鐵塔的尚德馬爾斯公園（沙灘排球）、1979年被列入法國最早的聯合國教科文組織文化遺產的凡爾賽宮（騎馬）、1900年為萬國博覽會而建的巴黎大皇宮（跆拳道、擊劍）、拿破侖墓地所在的榮軍院前廣場（射箭）等將被用作競技場。 參加此次大賽的運動員人數在奧運會歷史上首次實現了兩性平等。據大賽組委會透露，本次大賽各有5250名男女運動員參加。女運動員們首次參加奧運會是在1900年舉行的第二屆巴黎奧運會。當時全體參賽選手約1000名中，女運動員只有22名。也就是說，時隔124年，在同壹地方實現了100%的性別平等。IOC增加了男女組成壹個隊出戰的混合項目，提高了女運動員的比率。 此前，男子馬拉松比賽在閉幕日當天舉行，為大會畫上圓滿的句號，但在巴黎奧運會上，女子馬拉松比賽將在閉幕式當天舉行。曾是“禁男”項目的花樣遊泳比賽中，男選手們將首次參賽。普通人也可以成為“奧林匹克運動會選手”。大賽組委會計劃在馬拉松正式比賽結束後，向大師馬拉松選手們開放運動員們跑過的路線。 巴黎奧運會也是壹場沒有空調的大賽。大賽組委會把目標定為歷屆最高水平的環保大賽，沒有在運動員村設置空調。對此，美國、英國、澳大利亞等幾個國家決定自行設置移動式空調。 本屆巴黎奧運會的32個項目共設329枚金牌。與2021年東京奧運會33個項目的339枚金牌相比，項目數和金牌數分別減少了1給和10枚。因為，雖然街舞被列入正式比賽項目，但東京奧運會正式比賽項目棒球、壘球和空手道被排除在外。與上壹屆大會相比金牌數減少，是自1960年羅馬奧運會以後64年來的第壹次。

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