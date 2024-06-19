“蚊子已經……”放飛無人機滅蚊. June. 19, 2024 08:06. by 全慧珍記者 sunrise@donga.com. “嘟嘟嘟嘟。” 12日上午，在首爾江南區三星迎日公園。在漢江、樂天塔、奧林匹克大路等首爾名勝盡收眼底的這個地方傳來了螺旋槳的聲音。裝有成人雙臂寬度的4個螺旋槳的巨大無人機從公園的草坪上起飛。無人機升起9米左右後，安裝在無人機操縱器上的畫面實時顯示出了拍攝地面的樣子。保健所職員確認畫面的瞄準點後按下噴射按鈕，無人機上的噴水裝置內涼爽地噴出了植物性殺蟲劑。 ● 利用農業用無人機滅蚊 由於連日來的酷暑，蚊子數量正在增加，首爾市內自治區開始用多種方法進行滅蚊。從利用尖端技術的防疫到運營上門防疫的地方，在夏季即將到來之際，正在展開“與蚊子的戰爭”。 首爾江南區在首爾市內自治區中率先利用無人機實施防疫。這是為了有效防疫車輛和人難以進入的地區。江南區相關人士解釋說：“無人機可以在河川邊和登山路斜坡等人類難以接近的防疫死角地帶迅速進行針對性防疫”，“不僅可以驅除蚊子，還可以有效防治因暴雨需要預防水因性傳染病的地區和禽流感（AI）發生地區，因此引進了無人機。” 當天，在三星迎日公園，有無人機駕駛資格證的江南區保健所職員在現場實施了防疫。隨著成為市內風景名勝，居民們的訪問量增加了，但是蚊子多的民怨還是不斷。無人機飛到設置在公園的柵欄另壹端樹木茂密的懸崖上，噴灑了殺蟲劑。江南區相關人士解釋說：“用於無人機防疫的殺蟲劑是名為‘除蟲菊酯’的環保植物性殺蟲劑，即使接觸皮膚也不會造成傷害。”據區介紹，該無人機壹次可搭載40升藥品，飛行10分鐘，每分鐘最多可噴灑10~12升藥品。區裏計劃到10月為止，每周以河流和公園等為中心進行2次無人機防疫。 ● 用短信發送地址的話，就可以申請“上門防疫” 根據首爾市的蚊子預報制，首爾市平均蚊子活動指數從2日開始到18日為止，連續2周以上創下了最高值100。這相當於蚊子預報制中最高級別的4級（不愉快）。首爾市相關人士表示：“今年與去年不同，從早春開始降雨較多，氣溫也持續升高，三帶喙庫蚊比去年早發生20多天，蚊子出現時間和棲息環境也在發生變化。” 為了消除蚊子帶來的不便，其他自治區也加快了展開防治工作的速度。中區從今年開始運營“上門蚊子防疫溝通手機”。在下水道或雨水口等蚊子的主要棲息地需要防疫消毒時，通過短信發送申請人的名字和地址，就可以申請防疫消毒。 在銅雀區，將“防疫機動班”從現有的2個小組擴大到3個小組，並新運營了走街串巷進行防疫的“徒步防疫團”，對車輛難以進入的死角地帶進行集中防疫。另外，還運營區民參與的洞別自律防疫團，每月2次以胡同、信訪多發地區等為中心進行消毒。

한국어