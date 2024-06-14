Coupang因算法和回帖造假而被罰款1400億韓元. June. 14, 2024 07:43. by 朴重炫 sanjuck@donga.com. 公平交易委員會向檢察機關舉報，對電子商務業界排名第壹的企業Coupang處以1400億韓元的罰款。Coupang涉嫌算法造假提高自有品牌商品的搜索排名，動員職員給自有品牌商品打高分，“通過等級吸引顧客”欺騙消費者。公平交易委員會向國內流通企業征收的1400億韓元罰款是歷史最高金額。 公平交易委員會認為，消費者在Coupang搜索商品時，與銷售量等客觀數據無關，Coupang把自有品牌商品展示在畫面上端，是欺騙消費者的行為。例如，搜索“礦泉水”時，最先展示的自有品牌產品“探查水”。據悉，從2019年2月到去年7月，超過6萬個自有品牌商品和Coupang直購銷售商品的排名高於其他企業產品。 網購消費者在搜索自己想要的商品時，必然會更加關註排在最前面的產品。從這壹點來看，Coupang利用算法優先暴露對本公司更有利的自有品牌、直購商品，很有可能影響消費者的判斷。據說，甚至有若幹起原本排名100位以下的產品在應用算法後上升到第壹位的情況。而Coupang從未將這樣推薦的自有品牌商品和其他產品正確區分後告知消費者。 公平交易委員會認為，消費者在選擇產品時經常參考的買後點評也是Coupang方面偽造的。該公司組建2000多名職員參與的“Coupang體驗團”，給超過7000種自有品牌產品添加超過7萬個買後點評，職員們平均給出5分滿分中4.8分的高分，以誘導顧客購買。此外，還制定了撰寫買後點評時“以優點為主進行敘述”“註意不要讓公司暴露在照片中”等方針。 Coupang不僅是電子商務第壹名，也是在線上和線下全部占據國內流通業界第壹名的大型企業。如果影響力如此之大的企業為了最大限度地提高本公司的利益而欺騙消費者，那麽這是絕對不能容忍的事情。不過，Coupang反駁稱，“將流通企業的商品陳列視為問題，這在世界上史無前例”。針對這壹問題，有必要通過今後進行的行政訴訟等明確區分應負責法律責任。

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