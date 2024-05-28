二等兵在水庫死亡，軍方隱瞞“37年真相”. May. 28, 2024 08:09. by 崔美松記者、宋恩範記者 cms@donga.com. 法院判決，政府應該向根據老兵的指示進入水庫（蓄水池）後死亡的軍人的遺屬賠償4億多韓元。接到老兵的指示後，試圖撒下漁網，結果在水庫中死亡的事實時隔37年曝光後，法院承認了國家的損害賠償責任。 27日，據法律界透露，首爾中央地方法院民事合議46部（部長法官金炯哲）在對殉職者金某的親哥哥等5名遺屬以國家為對象提出的損害賠償請求訴訟中，判決原告勝訴。每名遺屬的賠償金額為8200多萬韓元，共計4.1億多韓元。 在全南長城郡某陸軍部隊服役的金某於1985年6月26日在部隊附近的水庫中溺水身亡。當時陸軍發表說，金某為了給患有肺結核的父親抓魚而進入水庫，結果因心臟麻痹死亡。 30多年後，遺屬方面表示“入伍才壹個月的二等兵不可能獨自進入水庫”，要求軍事死亡事故真相調查委員會（以下真相調查委員會）重新進行調查。 真相查明委員會在2022年5月發表調查結果稱，金某接到老兵們“撒漁網”的指示後進入水庫，結果遭遇了不幸。據真相委員會透露，當時金某從前壹天下午6點開始工作到第二天上午8點後，進行了部隊清掃，為了扔垃圾去水庫時，從老兵們那裏接到了這樣的指示。國防部在同年9月承認金某的死亡為殉職。之後遺屬們以“軍隊調查機關隱瞞了事實真相”為由，對國家提起了訴訟。 審判庭表示：“因為軍隊調查機關的故意或過失，遺屬們在37年後才知道殉職事實”，“遺屬們肯定經歷了嚴重的精神痛苦，而且沒有履行殉職程序，也沒有得到應有的補償和禮遇。”

한국어