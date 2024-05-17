國會議長候選人突生“異變”……秋美愛敗北，禹元植當選. May. 17, 2024 08:12. by 尹明真記者 mjlight@donga.com. 共同民主黨議員禹元植（五次當選，首爾市蘆原甲）當選為第22屆國會前半期國會議長候選人。他擊敗的是公開宣稱自己“深得明心”（被李在明代表看中）、在強硬黨員支持者們的大力支持下創造“反議秋”（反正議長是秋美愛）說法的六選國會議員秋美愛（京畿道河南甲）。黨內有人分析說：“議員們對高喊‘強硬壹邊倒’的秋美愛的‘否決’情緒制造了異變。”“繼院內代表之後，如果國會議長也被‘明心’左右，反而會給李在明代表和黨帶來負擔，作為這壹擔心的體現，產生了阻力。” 共同民主黨16日在國會議員會館舉行第22屆國會當選議員全體大會，進行了國會議長候選人競選，結果禹元植獲得過半數支持而當選。171名當選議員中有169名參加了投票。共同民主黨雖然沒有公開得票數，但據悉兩人的票差只有壹位數。 對於出乎意料的結果，有分析認為，議員們對主張“強硬議長”的秋美愛的反感產生了最大的影響。分析認為，特別是強硬的親明派在“整理”議長候選人的過程中，以重量級人物為中心，“在李在明單極體制下，如果議員們看起來像稻草人，對李代表也不好”的反感也越來越大。 禹元植屬於金槿泰派系議員組織“經濟民主化與和平統壹的國民聯合”派系，曾在黨內擔任院內代表和“乙支路委員會”委員長等。禹元植在當天的當選致辭中表示：“中立不是毫無價值。國會議長不是單純的主持人。共同民主黨提出的方向、提出的法案壹定會和國民的意願壹起在國會實現。” 當天結束休假回歸的李在明就競選結果簡短地回答說：“因為是當選議員們的判斷，所以應該看作是黨心吧。我認為任何候選人都會根據國民的意願、很好地履行議長職責。”

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