大都會管弦樂團首次訪韓，最頂尖的女中音歌唱家演唱的《藍胡子城堡》. May. 16, 2024 08:40. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. 被世界聲樂家稱為“夢想舞臺”的紐約大都會歌劇院所屬的大都會歌劇院管弦樂團（以下簡稱大都會管弦樂團）將首次來到韓國。 該樂團成立於1883年，壹直以來接受古斯塔夫•馬勒、阿圖羅•托斯卡尼尼、布魯諾•瓦爾特等傳奇指揮家的調教，此次他們將於6月19日在首爾樂天音樂廳舉行巴托克歌劇《藍胡子城堡》（或稱《藍胡子公爵的城堡》）等演出，20日將演奏莫紮特的音樂會用詠嘆調和馬勒的《第五交響曲》。從2018年開始擔任該樂團和大都會音樂總監的加拿大指揮家雅尼克•內澤塞更（49歲•照片）將拿起指揮棒。 此次演出以華麗的聲樂協奏團吸引了人們的視線。19日，巴托克的《藍胡子城堡》由女中音中現役身價最高的艾麗娜•加蘭察飾演主人公尤迪特。拉脫維亞出身的加蘭察2008年在大都會飾演羅西尼《塞維利亞的理發師》的女主人公羅西娜壹角，之後往返於美國和歐洲，征服了女中音備受矚目的幾乎所有角色。2003年，她獲得了奧地利維也納國立歌劇院的“宮廷歌手”稱號。 藍胡子城堡》取材於查理•佩羅的童話，講述了城主接連殺害已婚妻子的故事。加蘭察說：“女主人公尤迪特是壹個非常復雜、多層次的女性。將有效表現她所擁有的內在矛盾，讓觀眾產生共鳴。”藍胡子公爵壹角由曾活躍在大都會和洛杉磯歌劇、舊金山歌劇、薩爾茨堡音樂節等地的男低音歌唱家克裏斯蒂安•範霍恩出演。大都會管弦樂團在19日的《藍胡子城堡》之前，將在演出前半部分演奏瓦格納的《漂泊的荷蘭人》序曲和德彪西的《佩利亞斯和梅麗桑德》組曲。 在20日的演出中，莫紮特的音樂會用詠嘆調將由女高音歌唱家莉塞特•奧羅佩薩演唱。屆時她將演繹莫紮特的《我去向何方》和《A Berenice，K.70 Sol Nascente》等。奧羅佩薩獲得了2019年大都會歌劇貝弗利-西爾斯藝術家獎，積極來往於歐洲和美國的代表性歌劇院。 內澤塞更曾擔任鹿特丹愛樂樂團首席指揮，目前擔任大都會和費城管弦樂團的音樂總監，在北美出身的指揮家中是最受關註的。他解釋說：“出於最佳歌劇管弦樂團的特性，大都會管弦樂團經常會關註舞臺上發生了什麽事情，表現作品變化的感覺。”票價為10萬~47萬韓元。咨詢電話1544-7744

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