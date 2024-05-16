要想讓AI成為自己的專屬秘書. May. 16, 2024 08:39. . 在綠草地上開路蓋房子。有時驅使牛耕田。風吹草動，秋來楓葉紅。乍壹看像是壹部描寫中世紀歐洲悠閑鄉村的電影。但這不是電影，而是戰略模擬遊戲《莊園領主（Manor Lords）》中出現的場面。 該遊戲於上月26日上市。據遊戲平臺Steam透露，截至5月目前，該遊戲在Steam平臺所有遊戲中銷售排名第二。同時在線人數約為17萬人。這壹數字超過了日本索尼、美國微軟旗下的動視暴雪（Activision Blizzard）等大企業推出的巨作。 令人驚訝的是，《莊園領主》是1人開發者推出的作品。通常，開發壹款大型遊戲需要數百名開發者花費4、5年時間。但是《莊園領主》是由影像編輯自由職業者波蘭人格雷格•斯蒂琴獨自制作的，為期7年。其秘訣之壹就是利用人工智能（AI）。將美國英偉達（NVIDIA）的AI深度學習技術DLSS應用於《莊園領主》。DLSS起到了使遊戲視頻更加清晰、柔和的作用。因此，第壹次接觸《莊園領主》時，感覺就像是在看電影壹樣。 今後，壹人開發者的大作將進壹步增加，開發時間將大幅縮短到數月。因為，雖然斯蒂琴只用AI進行了影像處理，但現在任何人都可以指示AI寫遊戲劇本，不僅可以制作圖片，還可以制作視頻。人類的作用僅限於創意、制作指示以及對成品的判斷，現在已經到了AI代替人類負責制作的時代。 比網絡或智能手機的出現更具爆發力的這種變化是隨著2022年11月OpenAI推出生成型AI“ChatGPT”而正式開始的。生成型AI在數千億單位的超巨大數據中學習單詞和單詞、文章和文章的概率關系，制作壹個概率地圖，預測並展示下壹個出現的單詞。這看起來就像壹提問就會回答壹樣。 生成型AI在不斷發展。OpenAI於13日推出的GPT-4o開啟了像人壹樣看、聽、說的AI時代。如果患有視覺障礙的人用智能手機運行GPT-4o，相機就會變成自己的眼睛，用語音詳細描述眼前展開的場面。識別呼叫的出租車駛來，並說“現在舉手”。這是導盲犬無法比擬的水平。英偉達首席執行官（CEO）黃仁勛預測說：“今後5年後，在所有方面都將會出現僅次於或超過人類水平的AI。” 當然，AI也存在將謊言當作真的壹樣回答等致命的問題。但是，是否應該對AI技術視而不見呢？如何應對預定的未來AI時代，似乎可以從《東亞日報》最近開始的“2024東亞人工智能•革新（AI&INNOVATION）學院”中擔任第壹堂課的KAIST教授金大植的評論中找到。 參加該講座的各位大部分都是40、50多歲的人。即使不知道AI，也能用現有的知識勉強展開公司生活，是幸運的壹代。但是，如果各位家庭中有10多歲的子女，壹定要壹起實行今天學到的AI服務。到10多歲青少年找工作時，大部分智力勞動都將由AI代替。只有盡可能多地體驗AI，才能讓AI成為自己的秘書，而不是被AI牽著鼻子走。”

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