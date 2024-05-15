李政厚“肩膀脫臼”，暫時無需接受手術. May. 15, 2024 07:46. by 任寶美 bom@donga.com. “風之孫”李政厚（25歲•舊金山巨人•照片）暫時不需要接受手術。 美國職業棒球大聯盟（MLB）舊金山巨人隊14日表示，李政厚被列入了為期10天的傷病名單（IL）。MLB各球隊根據受傷程度，將球員安排在10天（投手為15天）或60天的IL上。被列入10天的IL名單時，根據恢復速度可以延長IL的登記時間。如果先將某位球員列入10天的IL名單，意味著球隊預計球員可以在兩個月（60天）內重返賽場。 舊金山隊主教練鮑勃•梅爾文在以4比6負於洛杉磯道奇隊的當天主場比賽前夕表示：“雖然不能斷言李政厚復出的時間，但不需要手術”，“李政厚今晚將與球隊主治醫生見面，討論今後的康復過程。” 李政厚在前壹天與辛辛那提紅人隊的主場比賽中，在第1局上半局2人出局滿壘的情況下，為了抓住對方擊球手的本壘打性擊球躍起時撞到圍墻後倒下了。被替換下場的李政厚在核磁共振成像（MRI）拍攝結果中被診斷為左肩脫臼。 舊金山隊包括李政厚在內，有3名外野手、替補擊球手、遊擊手、接球手等7名外野手進入了IL名單。MLB.com評價稱，“在舊金山巨人隊外野手接連受傷的情況下，李政厚是最難替代的資源”，“李政厚不僅作為主力頭號擊球手引領進攻，而且作為中堅手，在穩定球隊防守方面發揮了核心作用。”李政厚的位置將暫時由去年進軍頂級聯賽的路易斯•馬托斯（22歲）代替。

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