烏克蘭將新型ATACMS導彈用於克裏米亞半島. April. 26, 2024 08:10. by 李基旭記者 71wook@donga.com. 據悉，最近在與俄羅斯的戰爭中處於劣勢的烏克蘭壹直向美國要求的戰術地對地導彈“ATACMS”新型導彈於上月完成交付，並已兩次用於實戰。射程達300公裏的新型ATACMS導彈可以精確打擊俄羅斯占領地深處，烏克蘭期待該導彈成為改變戰爭格局的“遊戲規則改變者”。 美國白宮國家安全事務助理傑克•沙利文24日表示：“（包括新型ATACMS導彈在內的）相當數量的導彈已經運往烏克蘭，今後還將派遣更多的導彈。”據《紐約時報》報道，相關導彈已於上周秘密轉交給了烏克蘭。烏克蘭立即將新型ATACMS導彈投入到戰爭中，於17日和23日分別打擊了克裏米亞半島的俄羅斯軍用機場和俄羅斯占領的南部港口城市別良斯克的軍事基地。 新型ATACMS導彈的攻擊範圍是去年9月美國支援的舊型ATACMS 導彈（射程165公裏）的近2倍。對此，烏克蘭壹直要求新型導彈援助，但美國擔心新型ATACMS導彈會打擊俄羅斯本土，壹直不願意提供援助。 但是，最近確認朝鮮向俄羅斯提供武器援助後，美國改變了立場。沙利文助理解釋說：“經確認，俄羅斯從其他國家，特別是朝鮮獲得遠程導彈支援，不僅用於戰場，還用於攻擊後方平民”，“但是烏克蘭承諾，新型ATACMS導彈只用於戰爭占領地區，而不是俄羅斯本土。” 支援新型ATACMS導彈在美國國防部內部也並非沒有擔憂。因為他們認為，美軍的導彈儲備量可能會減少。《紐約時報》報道說：“美軍通過略微減少向其他國家銷售的導彈、增加制造ATACMS導彈的洛克希德•馬丁公司的生產線等方向解決了問題。” 繼美國眾議院之後，23日在參議院也通過的《美國支援烏克蘭壹攬子法案》對烏克蘭來說也是壹個好消息。喬•拜登總統24日在援助烏克蘭的預算案上立即簽名後表示：“將在幾個小時內開始向烏克蘭運送（10億美元規模的）火箭、裝甲車等。”

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