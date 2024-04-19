第22屆國會，朝野政黨應從公約中尋找最大公約數. April. 19, 2024 08:05. . “基本上，只有我的生活好轉，支持率才能變成兩位數。候選人的個人特長是正負5%，公推做得再好也是個位數，公約再好也是以小數點為單位。” 這是記者年初向國民力量黨核心人士詢問在選舉局面中改變支持率的因素時得到的回答。當時，正值國民力量黨和共同民主黨爭先恐後地提出低出生率公約後不久。令人感到驚訝。執政黨代表穿著快遞人員的服裝，表示要配送量身定做的公約，但公約卻只是微小的變數，這樣的分析聽起來像是在騙人。 議會選舉結束後，不少選民正在關註朝野政黨競爭似的提出的公約的去向。既然在野黨取得了壓倒性勝利，那麽放寬公寓重建、再開發限制就等於泡湯了，共同民主黨代表李在明提議的人均25萬韓元的民生恢復補貼能否真正得到，國民力量黨候選人承諾的家門口地鐵站是否會成為泡影，只要去網上看帖子和論壇，就會發現問題滾滾如潮。雖說只是以小數點為單位的變數，其後遺癥卻很大。 朝野政黨在選舉季節裏有如曇花壹現提出的公約，大體上都會成為廢紙。因為，別說是輸的黨，就連贏的黨只要願意承受指責，也可以不遵守。4年間壹直不幹正事的國會，不可能在選舉後壹夕之間洗心革面。朝野政黨在此次議會選舉中共同提出的“看護費工資化”和“敬老院每周5天以上午餐”公約，分別在2年前和4年前就已提出相關法案，在國會卻壹直處於停滯狀態。包括這些法案在內，距離會期還剩6周的第21屆國會，以18日為基準，滯留法案的總數高達16351個。 未能見光的公約在4年後，又會只更換包裝重新露面。共同民主黨4年前提議的國會遷往世宗市，其2024年版又以國民力量黨“完全遷移”公約重新誕生。也許是天底之下沒有新鮮事，朝野政黨發表的公約集裏也有類似的公約。瞄準三四十歲選民選票的“全面擴大常春學校並無償化”（國民力量黨）與“實行全部小學生照顧”（共同民主黨）、擴大育兒休假優惠等，就是代表性的例子。國民力量黨提出了京釜線、京仁線高速公路，共同民主黨則少不了把首都圈廣域快速鐵路（GTX）作為添頭的“鐵路地下化”。在尖端產業支援領域，還有為支援半導體產業的基礎設施建設（國民力量黨）和構築半導體生態中心（共同民主黨）等。這些都是“頻率壹致，朝野政黨齊心協力”做就可以的事情。 希望朝野政黨不要只顧著圍繞“特檢法”打拉鋸戰，而應該從5月國會起面對面地尋找最大公約數。就是說，不要在遠處尋找協治，要先處理與選舉時提出的共同公約相關卻被推遲至今的法案。在“朝小野大”的政局中，在野黨威脅說“希望執政黨立即配合”，執政黨則抱怨“因為野黨的暴走而被絆住了腳”，就只會助長疲勞感。如果選民們通過好的公約體驗到“我的生活變好了”的功效，那麽“僅憑公約只能期待細微變化”的判斷也會有所不同。希望在4年後舉行“已經踐行該公約，請給予評價”的選舉。相比提出約定，遵守約定更有意義。

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