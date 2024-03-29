現代汽車在國內投資68萬億韓元、LG投資100萬億……政府必須通過放寬規制來清除絆腳石. March. 29, 2024 07:29. . 現代汽車集團和LG集團等國內大企業為了應對急劇變化的全球產業環境，確保未來增長動力，前天發表了大規模投資和聘用計劃。現代汽車集團表示，從今年開始到2026年為止的3年間，將在國內投資68萬億韓元，聘用8萬名員工。將焦點放在了未來航空移動、無人駕駛、機器人等未來產業投資上。LG集團也表示，到2028年為止的5年裏，將在國內投資100萬億韓元，把壹半左右的資金投入到人工智能（AI）和生物、電池等領域。 去年經濟增長率僅為1.4%，擔心長期低增長的情況下，比起海外，企業擴大國內投資是值得歡迎的事情。此前，三星、SK也表示，到2047年為止，將分別投資500萬億韓元和122萬億韓元構建半導體巨型集群。企業的投資和雇傭也將有助於解決青年就業崗位的渴望。現代汽車預測，除了直接雇傭外，國內零部件產業還將增加雇傭11.8萬人，LG也期待創造3.5萬至4萬人的雇傭崗位。 在經營環境不確定的情況下，對於積極增加投資的企業們的決斷，現在該政府和政治圈做出回應了。政府此前曾多次承諾要打破阻礙企業活動和投資的“殺手鐧規制”，但目前還沒有達到企業能夠感受到的水平。韓國經營者總協會以全國30人以上的515家企業為對象進行了調查，結果顯示回答“今年規制環境會改善”的只有15.0%，反而比去年（20.1%）更低。 另外，為鼓勵企業投資的稅制和財政支援也不盡如人意。發達國家對半導體最多支援數十萬億韓元規模的天文數字的補助金，但韓國卻止步於稅額減免等間接支援。政府前天出臺了對尖端戰略產業特色園區的支援方案，但只是集中支援基礎設施建設，並沒有包括企業所希望的補助金支付方案。 從現在開始，政府要通過積極的規制改革和果敢的支援，營造企業可以放心投資的環境。為此，首先要修改重大災害處罰法、僵硬的每周52小時工作制等韓國獨有的加拉帕戈斯（Galapagos）規制。駐韓美國商工會議所也曾指出，由於這種規制，企業不願意去韓國。如果不能打開企業投資的大門，擺脫低增長局面和創造工作崗位將變得遙遙無期。

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