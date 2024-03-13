明天是醫大學生留級分水嶺……沒有對話渠道、束手無策的韓國政府. March. 13, 2024 07:54. . 反對醫科大學（醫學院）擴招的專攻醫生（實習醫生、住院醫師）離開醫院已經持續4周，同盟休學的醫科大學生的留級處理將從明天開始進行。占全體醫科大學生75%的1.4萬多名休學申請者如果到今天為止還不返校，將因上課天數不足而集體留級。醫科大學教育擱淺，醫生的培養計劃也出現了問題。全國醫科大學教授們也計劃在學生受到傷害時集體辭職，因此，集體留級與否將成為衡量醫療空白事態長期化的分水嶺。 醫科大學教授們不但沒有勸阻離開患者的弟子，還要緊隨其後離開，不免也讓人感到失望，但看到這些後束手無策的政府也同樣不靠譜。韓國政府雖然宣布“毫不動搖”的強硬應對，但也只是說說而已。2月20日，專攻醫生集體辭職後，政府發出了“最後通牒”，說如果29日之前不返回，將吊銷執照，並進入司法處理程序。但在到了那天也沒有消息後，又把返崗時限延長到本月3日，並表示之後“不會寬大處理”，但即使這樣也沒有用，於是又後退說，“現在回歸的話會寬大處理”。這不是在“勒令”重返工作崗位，而是近乎“呼籲”。 對於醫大擴招問題，政府公開表示，“隨時準備進行對話”，這也正在逐漸成為失言。此前，醫療界元老和專家們多次提出斡旋案，敦促醫療界與政府間對話。但政府先是尋找具有代表性的團體，保健福祉部部長直到11日才首次與專攻醫生見面，而且還是與沒有代表性的普通專攻醫生的非正式會面。緊急診療體系也非常松懈。11994名專攻醫生離崗而去，卻只有138名公共保健醫生、20名軍醫、處於法律死角地帶的連準確數字都不知道的助診護士填補空位。面對醫生拒絕診療沒有合適的對策、也未能確保正式對話渠道，這種情況下，到底是憑什麽提出了意想不到的“擴招2000人”的數字的? 因沒有醫生而無法及時接受治療的受害事例正在增加。如果連醫科大學的教授也離開醫院，將會出現與現在無法相比的醫療混亂。雖然政府稱醫生的集體行動“威脅著患者的生命”，但無法阻止他們的政府的無能也同樣對國民健康構成威脅。希望在面臨無法挽回的危機之前，醫療界與政府以合理的斡旋案為基礎，找到妥協點。

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