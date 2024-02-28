時隔12年重返球場的“高爾夫天才”安東尼•金. February. 28, 2024 07:29. by 李憲宰 uni@donga.com. 10多年來壹直沒有露面的“高爾夫天才”重返球場，在高爾夫界引起了轟動。主人公就是在不長的職業選手生涯期間，比任何人都給人留下深刻印象的在美同胞高爾夫選手安東尼•金（本名金河珍•39歲）。 LIV高爾夫專員格雷格•諾曼（澳大利亞）7日在自己的社交媒體上上傳了與安東尼•金的側影壹起揮桿的視頻，宣告他重返球場。諾曼表示：“作為LIV高爾夫的專員，能夠給如此才華橫溢的明星重生的機會，感到非常榮幸”，“歡迎成為LIV高爾夫的家人。高爾夫界已經等了妳很久了。” 安東尼•金復出的傳聞最近通過美國高爾夫專門媒體不斷傳開。據悉，安東尼•金決定參加從3月1日開始在沙特阿拉伯吉達舉行的為期三天的LIV高爾夫比賽。 對於重返球場，安東尼•金方面尚未發表正式立場。 安東尼•金2006年在美國職業高爾夫（PGA）巡回賽上如彗星般登場。當年他作為邀請選手參加得克薩斯公開賽，獲得並列第2位，名聲大噪。2008年6月他在瓦科維亞錦標賽上獲得了PGA巡回賽的首場勝利，壹個月後在AT&T全國錦標賽上也獲得了冠軍獎杯。在2010年4月的休斯敦公開賽上，他第三次奪冠。繼菲爾•米克爾森、泰格•伍茲（以上美國）、塞爾吉奧•加西亞（西班牙）、亞當•斯科特（澳大利亞）之後，安東尼•金成為第五個在25歲之前獲得3個PGA巡回賽冠軍的選手。 安東尼•金憑借充滿活力的比賽風格和慶祝動作，被評價為可以與“高爾夫皇帝”泰格•伍茲匹敵的選手。在2010年大滿貫賽事大師賽第二輪比賽中，他抓下了單輪歷史最多的11個小鳥球，這壹記錄至今仍未被打破。這樣的他在2012年接受跟腱手術之後，突然從高爾夫界消失了。當時他才27歲。安東尼•金在2015年接受《美聯社》采訪時表示：“退役後肩部旋轉肌、腰部、手部等接受了六七次手術。” 據外媒報道，由於受到傷病影響，他獲得了1000萬~2000萬美元（約133億~266億韓元）的保險金，很難重返球場。也就是說，如果恢復選手身份，就要原封不動地拿出這筆錢。他的復出是沙特阿拉伯主權財富基金（PIF）贊助的LIV高爾夫，因此有可能實現。因為可以從LIV方面獲得巨額定金，而且大賽獎金規模也很大。從下月1日開始在吉達舉行的LIV高爾夫大賽總獎金為2500萬美元（約333億韓元），個人賽冠軍獎金為400萬美元（約53億韓元）。從29日開始，美國佛羅裏達州棕櫚灘花園PGA全國度假村冠軍球場（71桿）將舉行PGA巡回賽高知特精英賽，總獎金為900萬美元，冠軍獎金為162萬美元。

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