“民意調查企業撇開非李在明派系，親李在明核心金炳基參與其中”……共同民主黨“私推爭議”愈演愈烈. February. 23, 2024 07:51. by 姜成輝記者、金恩智記者 yolo@donga.com、eunji@donga.com. 共同民主黨在非李在明派系選區開展排除現任議員的輿論調查，在由此引發的“私推爭議”愈演愈烈的情況下，有人懷疑，親李在明的核心金炳基議員在正式公開招募程序結束後施壓，要求追加選定輿論調查企業。金炳基既是該黨首席事務副總長，也是公推管理委員會幹事。 綜合《東亞日報》22日的采訪來看，在去年為評價黨內現任議員而選定輿論調查機構的過程中，在公募結果公布的第二天，又選定了名為“Research D&A”的公司。當初，KSOI、Woori Research、T-bri誒ge等3家企業入選，但最終有4家企業入選。在今年的競選輿論調查企業選定過程中，也再次發生了同樣的事情。黨核心相關人士表示：“當初有3家，但金炳基以Research D&A被排除在外為由，向黨選舉管理委員長鄭必模議員方面提出了抗議，最終追加了Research D&A。”Research D&A參與了現任議員的評價和候選人競選適合度調查、競選電話自動應答投票調查等與公推過程相關的黨輿論調查。 黨內有分析認為，宣布不參加議會選舉後擔任選舉管理委員長的鄭必模21日突然表明辭意，這與金炳基施加外部壓力爭議有關。與鄭必模關系密切的壹名議員表示：“鄭議員說，‘我不能因為這種不當行為而犧牲’。” 隨著可信度爭議愈演愈烈，對競選不服的征兆也越來越大。在第壹次競選中落選的非李在明派系議員表示：“已經委托黨選管委調查競選輿論調查是否順利。正在考慮，根據結果決定是否宣布不服競選。” 對於爭議，金炳基方面否認說：“因為我們也是被評價對象，所以不能介入選舉職評價過程。對黨選管委施加壓力選定競選企業是不可能的。” 共同民主黨當天對安圭伯、張耿態、朴贊大、朴範界等親李在明派現任議員進行了單數公推。首爾麻浦甲（盧雄來）、銅雀乙（李秀真）、京畿議政府乙（金民哲）、光明乙（楊基大）等地區被表決為戰略地區，相關地區的現任議員自動被淘汰。共同民主黨代表（黨首）李在明當天召開沒有計劃的新聞發布會表示：“動不動就讓我辭職，如果以這種方式辭職，壹年四季都會更換代表。”對於輿論調查爭議，他斷然否認說：“這是日常進行的政黨調查。”

한국어